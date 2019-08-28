İşçi servis otobüsü, tarlaya devrildi: 1'i ağır 45 yaralı (2) - Yeniden

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Aydın- Denizli karayolu Yenipazar yol kavşağında meydana geldi. Mustafa Yılmaz yönetimindeki 09 P 1617 plakalı servis otobüsü, Nazilli ilçesinden aldığı 45 işçiyi, Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'nde bulunan Aydın Organize Sanayi Bölgesi'ndeki jant fabrikasına götürmek üzere yola çıktı. Servis otobüsü, Yenipazar yol kavşağına ulaştı. Bu sırada bir otomobil sürücüsü, aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı ve seyir halindeki otobüsün önüne geçti. Otobüs şoförü Yılmaz, manevra yapınca aracın direksiyon hakimiyetini yitirdi. Yolun sağındaki demir bariyerlere çarpan otobüs, yaklaşık 50 metre boyunca bu şekilde ilerledi. Ardından demir bariyerleri kıran otobüs, daha sonra demiryolu ile karayolunun arasında kalan şarampole yuvarlandı. Otobüsteki bazı yolcular kaza sırasında yola fırladı, can pazarı yaşandı.

OTOBÜS ALEV ALDI

Sürtünme sonucu alev alan otobüsteki yangın, yeşil alana da sıçradı. Kazada 1'i ağır 45 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangını söndürdü. Yaralılar ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza anında bölgeden geçmekte olan Vali Yavuz Selim Köşger, kurtarma çalışmalarını bizzat takip etti. Vali Köşger, çalışmalar ve yaralıların sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Köşger, kaza nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, "Şu an itibariyle Allah'a şükür ölü mevcut değil. Çok sayıda yaralımız var" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

