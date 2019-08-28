HABER

İşçi servis otobüsü, tarlaya devrildi: 47 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 16:50 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, sürücünün, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı işçi servis otobüsü tarlaya devrildi.

İşçi servis otobüsü, tarlaya devrildi: 47 yaralı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, sürücünün, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı işçi servis otobüsü tarlaya devrildi. Kazada 47 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında, Aydın- Denizli yolunda meydana geldi. Nazilli'den aldığı fabrika işçilerini Efeler'e taşıyan ismi öğrenilemeyen sürücü, 09 P 1617 plakalı otobüsle önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan otobüs, yol kenarına savrularak, tarlaya devrildi. Kazada 47 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de olay yerine gelerek, polis ve jandarmadan bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İşçi servis otobüsü, tarlaya devrildi: 47 yaralı

PARTNERCem Yılmaz ile Defne Samyeli objektiflere böyle yakalandıCem Yılmaz ile Defne Samyeli objektiflere böyle yakalandı
Kayıp yaşlı adam 40 metrelik uçurumda bulunduKayıp yaşlı adam 40 metrelik uçurumda bulundu
Otobüsü durdurup, yaralının yardımına koştuOtobüsü durdurup, yaralının yardımına koştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin 'savaş uçağı' açıklaması

Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin 'savaş uçağı' açıklaması

'Tuttuğu kiralık katil öldürdü’ iddiasında yeni gelişme!

'Tuttuğu kiralık katil öldürdü’ iddiasında yeni gelişme!

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde dehşet anları!

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde dehşet anları!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.