HABER

İşçi servisi, buzlanma nedeniyle kayan TIR'a çarptı: 5 yaralı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.01.2019 15:37 | Son Güncelleme

KARAMAN'dan Konya'nın Ereğli ilçesine işçi taşıyan otobüs, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, kayarak yolu kapatan TIR'a çarptı.

Atilla ATMACA/EREĞLİ,(Konya)(DHA) - KARAMAN'dan Konya'nın Ereğli ilçesine işçi taşıyan otobüs, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, kayarak yolu kapatan TIR'a çarptı. Kazada otobüs şoförü ve 4 işçi yaralandı. Kaza, saat 10.30 sıralarında Ereğli - Ayrancı karayolunun Şehitlik Ormanı yakınında meydana geldi. Mesut Bilgiç (32) yönetimindeki 33 CPP 87 plakalı TIR, buzlanma nedeniyle kaydı ve yolu kapattı. Karaman'da bir bisküvi fabrikasında çalışan işçileri mesai bitiminin ardından Ereğli ilçesine taşıyan Murat Akbaş (40) yönetimindeki 70 FU 662 plakalı otobüs de bu sırada yolu kapatan TIR'a çarptı. Kazada otobüs şoförü Akbaş ile 4 işçi yaralandı. TIR şoförü Bilgiç ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralı 5 kişi ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Akbaş'ın ayaklarında kırıklar oluştuğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
İmamoğlu: İstanbul yepyeni, genç bir sürece başlayacaktırİmamoğlu: İstanbul yepyeni, genç bir sürece başlayacaktır
Özhaseki: Ankaragücü maç için bir daha dışarı gitmeyecekÖzhaseki: Ankaragücü maç için bir daha dışarı gitmeyecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale Hakimi Aktürk'ten skandal paylaşımlar!

Çanakkale Hakimi Aktürk'ten skandal paylaşımlar!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kiracının kirası düşecek

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kiracının kirası düşecek

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

Dikkat! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor, bugün son gün

Dikkat! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor, bugün son gün

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahçeli'den İl Başkanları toplantısında açıklamalar

Bahçeli'den İl Başkanları toplantısında açıklamalar

Cumhur İttifakı için çarpıcı iddia: 'Güvercin' Erdoğan'a karşılık 'Şahin' Bahçeli

Çarpıcı iddia: 'Güvercin' Erdoğan'a karşılık 'Şahin' Bahçeli

Meral Akşener'den dikkat çeken Binali Yıldırım açıklaması

Meral Akşener'den dikkat çeken Binali Yıldırım açıklaması

Erhan Usta MHP'den ihraç edildi!

Erhan Usta MHP'den ihraç edildi!

CHP Mardin'de deprem! İl Başkan Yardımcısı ve ilçe yönetimi istifa etti

Kameraların karşısına geçip istifa etti!

Yılmaz Özdil: Trump öküz bile olsa...

Yılmaz Özdil: Trump öküz bile olsa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.