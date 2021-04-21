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İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı! Araçta sıkışıp kaldı

21.04.2021 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın-İzmir Karayolunda işçi servisi ile kamyonet çarpıştı. Kazada işçi servisinin ön koltuğunda bulunan ve araçta sıkışan bir kişi ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı! Araçta sıkışıp kaldı

Kaza Aydın-İzmir Karayolu İncirliova Erbeyli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Emirkan G.’nin kullandığı kamyonet, işçi taşıyan Akın D. idaresindeki minibüsle çarpıştı.

Kazada servis aracı olan minibüsün şoförü Akın D. İle aynı araçta yolcu olarak bulunan Tamer A. ve Oğuzhan S. yaralandı.

BİR İŞÇİ ARAÇTA SIKIŞTI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri işçi servisindeki yaralılardan ikisini araçtan çıkarmayı başarırken bir kişi araçta sıkıştığı için kurtarılamadı. Olay yerine çağrılan Aydın Büyükşehir Belediyesi AKS ekipleri, işçi servisinde sıkışan şahsı minibüsün direklerini keserek kurtardı.

DURUMU AĞIR

Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.

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(İHA)

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trafik kazası İşçi Aydın İzmir

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