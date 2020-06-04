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İşçi servisleri, spor salonları ve sosyete pazarlarıyla ilgili yeni düzenleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 14:22 | Son Güncelleme

Normalleşme sürecine geçiş sürerken bir yandan da alınacak yeni önlemler ve düzenlemeler hızla belirlenmeye devam ediyor. Son olarak işçi servislerinde, spor salonlarında ve sosyete pazarlarında alınacak önlemler tekrar düzenlendi.

Yeni normalleşme sürecinde servislerde, spor salonlarında ve sosyete pazarlarında salgına karşı alınan kurallara yeni düzenlemeler geldi. Buna göre, işçi servislerine biniş en arka sıradan başlayacak ve çapraz şekilde devam edecek. Spor salonlarında, yüksek efor gerektiren sporlar yapılırken maske zorunluluğunda değişikliğe gidildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan rehberde ayrıca pazarlara ilişkin düzenlemeler de dikkat çekti.

CNN TÜRK muhabiri Sena Alkan'ın canlı yayında aktardığı bilgiler şöyle

İŞÇİ SERVİSLERİ

"Daha önce bir rehber yayınlanmıştı ama buna yeni düzenlemeler getirildi. Servislerde artık çapraz oturma düzeni olacak. Servisi kullanan personel evlerden alınma sırasına göre en arka sıradan başlamak üzere öne doğru sağ ve sol cama oturtulacak. Cam kenarları dolduktan sonra binen personel arkadan öne doğru çapraz şekilde koridor taraflarına oturacak. Çapraz oturma düzeni de bittikten sonra binen personel arkadan öne doğru olmak üzere boş koltuklara alınmalıdır ifadeleri yer alıyor.

SPOR SALONLARI

Spor salonlarında maske kullanımı... Spor yaparken maske takmanın riskleri olduğu için eleştirilen bir kuraldı bu. Buna ilişkin bir düzenleme var. 'Yüksek efor gerektiren sporlar yapılırken nefes almayı zorlaştıracağı için maske takılmayabilir.' deniliyor. 'Maskenin takılmadığı spor faaliyetlerinde olası temaslar sırasında kullanılmak üzere kişinin yanında maske bulundurmalıdır.' ifadesi de bu düzenlemede yer alıyor. Spor salonları için N95, FFP2 gibi yüksel filtreli maskeler ise önerilmiyor.

Spor salonlarında maske kullanımı... Spor yaparken maske takmanın riskleri olduğu için eleştirilen bir kuraldı bu. Buna ilişkin bir düzenleme var. 'Yüksek efor gerektiren sporlar yapılırken nefes almayı zorlaştıracağı için maske takılmayabilir.' deniliyor. 'Maskenin takılmadığı spor faaliyetlerinde olası temaslar sırasında kullanılmak üzere kişinin yanında maske bulundurmalıdır.' ifadesi de bu düzenlemede yer alıyor. Spor salonları için N95, FFP2 gibi yüksel filtreli maskeler ise önerilmiyor.

SOSYETE PAZARLARI

Pazar yerleri çokça konuşuluyordu. Maddeler halinde o da netleştiriliyor. Pazarlara maskesiz giriş olmayacak. 1 metre sosyal mesafe kuralı uygulanacak. Esnaf bağırarak satış yapmamalıdır deniliyor. Rehberde, 'Tezgahlar antiseptik solisyonlarla temizlenmelidir' deniliyor.

OLTA BALIKÇILIĞI

Olta balıkçılığı için de bir dizi düzenleme var. 'Ağız, göz ve buruna dokunulmamlıdır.' maddesi var. Balık tutma araçları, kişiye özel olmalıdır ifadesi var. Rehber, 'Olta balıkçılığı gruplar halinde gerçekleştirilen bir aktivitedir.' diyor. Bu nedenle de 'Kişiler arasında 2 metre sosyal mesafe bulunmalıdır.' ibaresi yer alıyor.

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