İşçi servisleri, spor salonları ve sosyete pazarlarıyla ilgili yeni düzenleme

Yeni normalleşme sürecinde servislerde, spor salonlarında ve sosyete pazarlarında salgına karşı alınan kurallara yeni düzenlemeler geldi. Buna göre, işçi servislerine biniş en arka sıradan başlayacak ve çapraz şekilde devam edecek. Spor salonlarında, yüksek efor gerektiren sporlar yapılırken maske zorunluluğunda değişikliğe gidildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan rehberde ayrıca pazarlara ilişkin düzenlemeler de dikkat çekti.

CNN TÜRK muhabiri Sena Alkan'ın canlı yayında aktardığı bilgiler şöyle

İŞÇİ SERVİSLERİ

"Daha önce bir rehber yayınlanmıştı ama buna yeni düzenlemeler getirildi. Servislerde artık çapraz oturma düzeni olacak. Servisi kullanan personel evlerden alınma sırasına göre en arka sıradan başlamak üzere öne doğru sağ ve sol cama oturtulacak. Cam kenarları dolduktan sonra binen personel arkadan öne doğru çapraz şekilde koridor taraflarına oturacak. Çapraz oturma düzeni de bittikten sonra binen personel arkadan öne doğru olmak üzere boş koltuklara alınmalıdır ifadeleri yer alıyor.