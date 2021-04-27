İşçilere tam kapanma var mı? İnşaat işçileri tam kapanmadan muaf mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede fabrika ve inşaat işleri ile uğraşan işçiler, tam kapanma döneminde izin belgesi ile birlikte kısıtlamadan muaf olacak. Bazı sektör çalışanları da yine tam kapanma kısıtlamasından muaf tutulacak.

İNŞAAT İŞÇİLERİNE TAM KAPANMA VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tam kapanma ile ilgili açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı, Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi'ni, 81 il valiliğine gönderdi. Genelgede, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesinde, üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar da yer aldı. Yani inşaat sektöründe çalışan ve belli üretim fabrikalarında çalışan işçiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLER VE KİŞİLER LİSTESİ

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;

TBMM üyeleri ve çalışanları

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler