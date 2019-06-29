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İşçileri taşıyan minibüs tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 18:35 | Son Güncelleme

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde bir inşaatın işçilerini taşıyan minibüsün tarlaya yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada sürücü Mehmet Emin Kızılçınar (45) yaşamını yitirdi, 5 işçi yaralandı.  Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi.

İşçileri taşıyan minibüs tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

Ahmet DERYELER/KURTALAN(Siirt),(DHA)- SİİRT'in Kurtalan ilçesinde bir inşaatın işçilerini taşıyan minibüsün tarlaya yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada sürücü Mehmet Emin Kızılçınar (45) yaşamını yitirdi, 5 işçi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi. Bir inşaatın işçilerini taşıyan Mehmet Emin Kızılçınar'ın kullandığı 47 PR 764 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada arkasında harç makinesi de olduğu görülen minibüsün sürücü Mehme Emin Kızılçınar olay yerinde hayatını kaybetti, 5 işçi hafif şekilde yaralandı. Sağlık görevlileri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kazada hayatını kaybeden Kızılçınar'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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İşçileri taşıyan minibüs tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralıİşçileri taşıyan minibüs tarlaya uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

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