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İşçinin makineye sıkışarak kopan kolu 12 saatte dikildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 16:35 | Son Güncelleme

Kayseri'de Hüseyin Uğur'un, iş makinesine kaptırmasıyla kopan sağ kolu, Kayseri Şehir Hastanesinde, bacağından damar, sırtından kas ve deri alınarak 12 saatte dikildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir hastanın kopan sağ kolu, bacağından damar, sırtından kas ve deri alınarak dikildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, gübre üretim tesisi sahibi 52 yaşındaki Hüseyin Uğur'un, montaj sırasında iş makinesine kaptırdığı sağ kolu, dirsek hizasından koptu.

İş arkadaşları tarafından Kayseri Şehir Hastanesine getirilen Uğur, Opr. Dr. Yakup Ekinci ve Opr. Dr. Kaan Gürbüz tarafından ameliyata alındı.

Uğur'un kopan kolu, 12 saat süren operasyonla dikildi.

Ameliyat ile ilgili bilgi veren Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Arık, "Kolun damarları, sinirleri ve kasları kopmuştu. Opr. Dr. Kağan Gürbüz ve Opr. Dr. Yakup Ekinci'nin saatler süren çabaları sonunda bacaktan damar alınarak, sinirler uç uca dikildi. Ayrıca hastamızda büyük bir cilt defekti vardı. Bu bölge de sırtından kas ve deri yamasıyla kapatıldı. Şu anda hastamızın eli gayet iyi ve kan dolaşımı var, hareketleri var. Çok başarılı bir operasyon oldu." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Uğur ise çok etkili ve başarılı bir operasyon geçirdiğini belirtti. Uğur, "Olmayan bir şeyi neredeyse yeniden bana montaj yaptılar diyebilirim. Kolum şu anda her türlü görevi yapıyor. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum." dedi.

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ameliyat Kayseri Şehir Hastanesi Kol operasyon

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