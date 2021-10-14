İşe giderken giyebileceğiniz, her kombine uygun topuklu bot önerileri

Topuklu botların birçok durumda hayat kurtarıcı olduğunu biliyor musunuz? Örneğin yağmurlu bir havada pantolonunuzun paçalarının ıslanmasından sizi kurtarabilir, ayağınızın daha fazla ıslanmasını engelleyebilir. İster profesyonel hayatta, ister sosyal hayatta, ister günlük hayatta tüm kombinlerinize uydurabileceğiniz bir topuklu bot seçeneği bulabilirsiniz. "Peki, nasıl olacak bu iş?" diyorsanız listemizi inceleyerek tüm kombinlerinize uyum sağlayabilecek, stilinize uygun topuklu botu seçebilirsiniz. Buyurun!

Klasik Her Zaman Güzeldir!

Klasik görünümlü ayakkabılar her zaman, her yerde tercih edilebilir. Klasik modellerin en çok tercih edilen rengi siyah ise kışlık kombinlerin de vazgeçilmezleri arasında. Butigo markasının bu zarif ve şık ürününü tüm kombinlerinizle kullanabilir; işte, okulda veya sosyal hayatınızda rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Ayağınızı rahatsız etmeyen topuk boyu ve ergonomik tasarımı sayesinde sizi yormaz. Bilek boy olması ve içinin yumuşacık bir kürke sahip olması sayesinde sizi soğuktan ve yağıştan korur. Ama burada minik bir uyarı yapalım: Karlı havalarda tercih etmenizi önermiyoruz; malum, yerler çok kaygan oluyor!

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İnce Topuk Sevenleri Buraya Alalım:

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Şıkır şıkır giyinenlerdenseniz ve eteklerin, gömleklerin, takımların altına hem günlük hem de kullanışlı bir topuklu bot arıyorsanız bu ürün tam size göre! Parlak ve kaliteli derisi ile şık bir görünüm katmasının yanı sıra su geçirmez özelliği sayesinde kış aylarında rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Sadece ofis stilinde değil, günlük kullanımda da kot pantolonların altına tercih ederek farklı bir tarz yakalayabilirsiniz. Ayaklarınızı rahatsız etmeyen kısa ve ince topuğu sayesinde gün boyunca ayakta kalacağınız durumlarda bile giyebilirsiniz.

Kış günlerinde hayranlık dolu bakışları üzerinde toplayan cool ve şık bir kadın olmak, sadece bir tık uzağınızda!

Siyahtan İçi Daralanlara Mio Gusto!

Kışın kasvetli günlerinde "Bir de siyah giyip iyice içimiz daralmasın." diyenler için geliyor bu ürün! Tüm renklere uyum sağlayabilen nude tonlar, son yılların trendleri arasında. Kazaktan pantolona kadar birçok üründe gördüğümüz bu renk, topuklu botlara da çok yakışıyor. Mio Gusto'nun zarif tasarımı, ince ve yüksek topukları sevenler için tasarlanmış adeta. Uzun kabanlarla, eteklerle ve elbiselerle muhteşem bir kombin yaratabileceğiniz bu ürün, kalitesiyle göz dolduruyor. Gerçek deriden üretildiği için sizi hem sıcacık tutuyor hem de şıklığınızı zirveye taşıyor.

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Kalın Tabanlı Sevenlere!

Efendim malum, mevsimimiz kış, üşümemek elde değil! "Hem topuklu olsun hem ayaklarımı sıcacık tutsun hem de tabanı kalın olsun ki kaymasın." diyenler için bu ürün biçilmiş kaftan! Tüm renk kombinlerine uyum sağlayan kahverengi tonları ile kış boyunca çok daha şık olabilirsiniz. Spor tarzınızı bu ürünle daha havalı bir noktaya taşıyabilirsiniz. Rahat kalıbı sayesinde ayağınızda kaldığı süre boyunca size eşsiz bir konfor sunar. Topuk boyunu dengeleyen kalın taban dolgusu ile rahatlığın tanımını baştan yapar.

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Son Zamanların Trendi: Yılan Derisi

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Çantadan pantolona, ayakkabıdan gömleğe birçok ürüne damgasını vuran yılan derisi deseni, bu kez topuklu botta karşımıza çıkıyor! İster monokrom, ister renkli kombinlerinizde kullanabileceğiniz bu botlar, size muhteşem bir enerji verir. Özellikle bej, siyah veya beyazla yapılan tek renkli kombinlere harika bir hava katacağına eminiz. Yılan derisi kemer, küpe veya çanta ile kombininizi tamamlayabilirsiniz. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken ufak bir nokta var: Daha şık bir görünüm elde etmek için bu deseni kullandığınızda tercih ettiğiniz diğer aksesuarların sade olmasına özen göstermelisiniz!

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Kovboy Havasını Sevenler El Kaldırabilir mi?

Bambaşka bir tarzla karşınızdayız! Oldukça cool bir görünüme sahip olan kovboy çizmeler de son zamanların trendleri arasında. Sıra dışı tarzlarının yanı sıra sivri burunları ve yumurta topuklarıyla kombininize farklı bir hava katıyor. Dar paça, slouchy veya havuç pantolonların altına çok yakışan bu botları istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Kaliteli derisi sayesinde yağışlı havalarda bile rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Timsah deseniyle nostaljik bir görünüm sağlayan botlar, vintage kombinlerin de vazgeçilmezi! Ayrıca küçük ve rahat topuğunun ayaklarınızı yormayacağına emin olabilirsiniz.

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Krokodil Tasarımları Sevmeyen Yoktur, Değil mi?

Yılan derisinden sonra ayakkabı, çizme ve bot modellerinde en önde gelen desenlerden biri olan krokodil, iş hayatının da vazgeçilmezi. Özellikle camel renginde kendini ön plana çıkaran bu desen, topuklu botlara çok yakışıyor. Ofis stilinize uygun takımlarla, etek-ceket kombinleriyle, blazer ceket ve saten gömleklerin altına giyebileceğiniz şık görünümlü bu bot, sizi haftanın moda ikonu yapabilir. İnce ve yüksek topuklu, zarif tasarımıyla ilgi odağı siz olabilirsiniz. Dikkat: Kalitesiyle sizi herkesten bir adım öne çıkarır!

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Rugan Şıklığına Kim İtiraz Edebilir ki?

70'lerden, 80'lerden beri süregelen bir rugan aşkı var! İtiraf edelim ki çok şık, çok cool ve havalı. Kimileri "ayna gibi" olarak nitelendirse de özellikle klasik tarzdaki kombinlerde ve ofis stillerinde fazlasıyla tercih ediliyor. Hotiç tarafından tasarlanan bu üründe, rugan görünümün yanı sıra farklı bir topuk tasarımı görüyoruz. Kumaş pantolonların, klasik takımların veya etek-ceket takımlarının altına çok yakışan bu ürünü dolabınıza ekleyebilirsiniz. Saten bir body suit ve kot pantolon kombininin altına çok yakışacağına emin olduğumuz bu botu yalnızca iş hayatınızda değil, şık bir akşam yemeğinde de tercih edebilirsiniz.

Rugan sevenleri böyle alalım!

Hem Spor Hem Şık: Streç Botlar

Ayakkabının içine giyilmiş bir çorap görünümü veren streç botlar, en fazla tercih edilen modeller arasında. Hem rahatlığıyla hem de duruşuyla diğerlerinden bir adım öne çıkıyor. Spor ve şık görünmek isteyenler için ise harika bir alternatif sunuyor. Kalın ve aynalı topuk detayı sayesinde muazzam bir hava katan streç botlar, bileği saran yapısı sayesinde bacaklarınızın daha ince görünmesine imkan tanıyor. Özellikle etek ve elbiselerle kombinlediğinizde çok daha etkileyici bir görünüm elde edebilirsiniz.

Streç botlarla günün en cool ve en şık kadını olmak isterseniz tıklayın!

Çorap Bot Efsanesi!

Streç botlardan sonra çorap botlar var sırada! Gerçekten örgü bir çorap giymiş gibi görünen çorap botlar yeni trendler arasında. Kış kombinlerine uyum sağlayan bu botlarla göz kamaştıran bir şıklık elde edebilirsiniz. Bu botlarda dikkat etmeniz gereken tek şey, çorap görünümünde olan bölümlerin su geçirmediğinden emin olmak! Aksi takdirde istemediğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Rahat topuklarıyla ve bilekleri sıkmayan tasarımıyla gün boyu rahat edebileceğiniz bir model olduğunu da ekleyelim.

Hem rahat hem spor görünüme sahip bu cool çorap botların sevdalıları buraya buyursunlar!

