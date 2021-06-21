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İşe gitmek için evden çıkan genç kıza, sokak köpekleri saldırdı

21.06.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de işe gitmek için evden çıkan 25 yaşındaki Hatice Ağır'a, sokak köpekleri saldırdı. Çevredekiler tarafından kurtarılan genç kız, "Bir anda koşmaya başladılar. Beni yere düşürdüler. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

İşe gitmek için evden çıkan genç kıza, sokak köpekleri saldırdı

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde, geçen cumartesi sabahı yaşanan olay şöyle meydana geldi; Hatice Ağır, işe gitmek için evden çıktı. Ancak evinin bulunduğu sokağın başına geldiğinde sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Kollarıyla yüzünü korumaya çalışan Ağır, köpekler tarafından yerde sürüklendi. Çığlıklar üzerine evlerinden koşanlar, ellerine aldıkları sopalarla köpekleri uzaklaştırarak, genç kızı kurtardı. Köpeklerin kolundan, omuzundan, bacaklarından ve parmağından ısırarak yaraladığı Hatice Ağır, yakınları tarafından Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Yaşadığı şoku henüz atlatamayan Hatice Ağır, “İşe gidiyordum, bir anda köpeklerin üzerime geldiğini gördüm. Bir anda koşmaya başladılar. Koşmak istedim ama ayaklarıma dolandılar, biri bacağımı ısırdı, diğeri parmağımı ısırdı, beni yere düşürdüler. Sonrasını çok hatırlamıyorum, yüz üstü düştüm, darbe aldım. Yüzümü korumaya çalıştım. Kolumu parçaladılar. Bacaklarımı ısırdılar. Komşular sopalarla gelip kovaladı. Hastanede müdahaleler yapıldı" dedi.

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"SOKAKLARDA YÜRÜYEMİYORUZ"

Sokak köpeklerinin sürekli birilerine saldırdığını ifade eden Ağır, “Belediyeye müracaat ettik, Sarıyer Belediyesi’nin barınağının olmadığını, hiçbir şey yapamayacaklarını, alsalar bile 15 gün sonra tekrar sokaklara bırakmak zorunda olduklarını söylediler. Artık sokaklarda yürüyemiyoruz, köpek çokluğundan. Birkaç gün önce komşumuz arka bacağından ısırıldı. Dün bir komşumuz daha aradı, onun oğlunu da yürürken bir anda arkadan gelip ısırmış. Enişteme de saldırmışlar. Sürekli oluyor ama hiçbir şey yapmıyorlar” diye konuştu.

Köpeklerin genç kıza saldırmasına tanık olan Nazmiye Çiçekli, “Çığlık duyduk, yataktan fırladık. Kızım, ‘Anne kızı öldürüyorlar, yetiş’ dedi. Sekiz köpek, kızı bizim evin oradan alıp caminin oraya kadar sürükledi. Kimi bacağından saldırıyor, kimi kolundan. Çaresiz kaldım, çığlık attım, komşulara seslendim. Üç gündür atamıyorum bunu içimden. Biz de hayvanseveriz ama evinde besleyip sokağa salanlara ben hayvansever demem. Köpek besliyorsan alıp, bahçende beslersin, alıp sokaklara bırakmakla köpek beslenmiyor. Benim de köpeğim vardı ama böyle bir caniliğe kimse göz yumamaz. Bu kız kurtuldu ama bir gün kurtulamayan belki torunumuz, eşimiz olabilir. Çaresiz bir insan olabilir. Ne yapılması gerekiyorsa hep birlikte yapalım” şeklinde konuştu.

Sokak köpeklerinin daha önce de kendisine saldırdığını kaydeden Fahriye Demir ise, “İşe gidiyordum, sol diz kapağımın arkasından ısırdı. Dizüstü çöktüm. Arkamı döndüm, başka bir köpek de havlayarak geliyor. İnsanlar köpekleri kovaladı. Ben hala aşılarımı yaptırıyorum” dedi.

Mahalleli sokak köpekleriyle ilgili kalıcı çözüm bulunması için imza topladı.

DHA

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Sarıyer
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