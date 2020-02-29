İşe gitmek için evden çıkan Tuğba Karaca'dan 5 gündür haber alınamıyor! 'Komşusu kaçırdı' iddiası

Olay, salı günü, Beydağ ilçesinde meydana geldi. Bir süt işletmesinde gıda teknikeri olan Tuğba Karaca, evden işe gitmek için çıktı. Bir süre sonra Tuğba'dan haber alamayan babası Ahmet Karaca meraklanarak aramaya başladı. Tuğba'nın iş yerine giden babası, gün içinde işe gelmediğini öğrenince, endişelenerek jandarmaya gidip, kayıp ihbarında bulundu. Ahmet Karaca, Tuğba'nın komşusu olan Ali B. tarafından kaçırıldığını iddia ederek, şikayetçi de oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

Tuğba'nın kimliği belirsiz 3 kişi tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırıldığı iddiaları üzerine jandarma çalışmasını genişletti. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada Ali B.'nin de salı gününden beri kayıp olduğunu tespit etti.

"BİRLİKTE KAÇIRDIK" İTİRAFI

Bu sırada jandarmaya gelen Süleyman C., Tuğba'yı Ali B.'yle birlikte kaçırdıklarını itiraf etti. Bunun üzerine jandarma ekiplerince Ali B.'nin ve yakınlarının evlerine operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda bir sonuç alınamadı. Tuğba'nın Aydın'da olduğu ihbarları üzerine jandarma, Aydın'daki ekiplere durumu bildirdi. Tuğba hem İzmir hem de Aydın'da aranıyor.