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İSG, 11 ayda 32 milyon 626 bin yolcuya hizmet verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 13:13 | Son Güncelleme

İSG, 11 ayda 32 milyon 626 bin yolcuya hizmet verdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) 11 ayda 32 milyon 626 bin yolcuya hizmet verildi.

İSG'den yapılan açıklamaya göre, yılın 11 ayında yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 32 milyon 626 bine ulaştı. Dış hatlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 12 milyon 866 bin, iç hatlarda 19 milyon 760 bin yolcuya hizmet verildi. Havalimanından yılın 11 ayında 121 bin 786'sı iç hatlar, 88 bin 555 dış hatlar olmak üzere 210 bin 341 uçak iniş ve kalkış yaptı.

Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 2 milyon 859 bin yolcu havalimanını kullandı.

İSG'de 2019 yılının Ocak ayından itibaren artış gösteren dış hat yolcusu kasım ayında da devam etti. Kasım ayında dış hat yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 1 milyon 118 bin, iç hat yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış ile 1 milyon 740 bin oldu.

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