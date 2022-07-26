IŞİD gelini Begum'den dünyayı şaşırtacak sözler! 'Geri dönüp göstereceğim'

Begum, Suriye'nin kuzey doğusundaki Roj esir kampında 'radikallikten uzaklaştırılmış' diğer kadın mahkumlarla birlikte kalıyor. Artık İngiliz tarzı tişört, tozluk giyip güneş gözlüğü takıyor. Ancak IŞİD gelini, bin pişman durumda.

MYNET - DIŞ HABER

"BENİ KÖTÜ ÖRNEK OLARAK GÖSTEREBİLİRSİNİZ"

Vatandaşlıktan çıkarılan Begum, Birleşik Krallık hükümetine geri dönüşüne izin vermeleri için yalvarıyor. Yine de ömrünü Suriye'de tamamlama olasılığını kabulleniyor.

Suriye'nin kuzey doğusundaki Roj esir kampından gazetecilere verdiği röportajda Begum şunları söyledi:

"Olabildiğince İngiliz olmak istiyorum. Ergenlikte çok kibirli olabiliyorsunuz, bu yüzden bazen zor yoldan, yaşayarak öğrenmek zorunda kalıyorsunuz. Beni kötü örnek olarak gösterebilirsiniz. Çocukların aynı hataya düşmesini engelleyecekse elbette kötü örnek olarak gösterebilirsiniz beni. Çocuklara beni gösterip 'Onun gibi olma' deyin."

