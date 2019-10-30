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IŞİD'in gönderdiği Emrullah A. yakalandı! Parti binalarında keşif yaptı, çiftlikte korunuyordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 15:33 | Son Güncelleme

Malatya ve Bingöl'de emniyet ve MİT'in terör örgütü IŞİD'e yönelik ortak operasyonunda, eylem için örgüt tarafından Türkiye'ye gönderildiği iddia edilen Emrullah A'nın da arasında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Bomba yapımı ve silah kullanma eğitimi alan şüphelinin Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra İstanbul ve İzmir'e giderek bazı keşif çalışmalarında bulunduğu öğrenildi.

IŞİD'in gönderdiği Emrullah A. yakalandı! Parti binalarında keşif yaptı, çiftlikte korunuyordu

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü IŞİD'e yönelik çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 13 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Malatya ve Bingöl'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılardan Emrullah A'nın 5 yıl önce Suriye'ye giderek terör örgütü IŞİD'e katıldığı ve örgüt tarafından eylem yapması için Türkiye'ye gönderildiği tespit edildi.

ÖZEL OLUŞTURULAN EKİP TARAFINDAN KORUNUYORDU

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde örgütün hücre evi olarak kullandığı bir çiftlikte kalan zanlının, örgüt tarafından özel oluşturulan bir ekip tarafından korunduğu öğrenildi.

PARTİLERİN BİNALARINA YÖNELİK KEŞİF YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Örgütte bomba yapımı ve silah kullanma eğitimi alan şüphelinin Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra İstanbul ve İzmir'e giderek bazı siyasi partilerin binalarına yönelik keşif yaptığı da ortaya çıktı.

İstanbul ve İzmir'de siyasi partilerin binalarına yakın pansiyonlarda kaldığı belirlenen şüphelinin, daha sonra Bingöl'e ailesinin yanına döndüğü tespit edildi.

Bu ilde düzenlenen operasyonla yakalanan zanlının bir süre sahte kimlik de kullandığı belirlendi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi. (AA)

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