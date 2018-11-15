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IŞİD tarifesi: Helikopter düşürene altın, kimyasal saldırı düzenleyene gümüş

DÜNYA HABERLERİ  | 15.11.2018 14:50 | Son Güncelleme

Russia Today'in Irak'ın Musul kentinde ele geçirdiği IŞİD belgelerinin arasında militanları ödüllendirme tarifesi de var

IŞİD tarifesi: Helikopter düşürene altın, kimyasal saldırı düzenleyene gümüş

Sputnik'in haberine göre Rusya'nın uluslararası televizyon ağı RT'nin Irak'ta ele geçirdiği belgeler, IŞİD'in hizmetlerine göre militanlarına dolgun ücretler ödediğini ortaya koydu.

Buna göre kimyasal silah kullanmak gümüş, helikopter düşürmek altınla ödeme yapılarak ödüllendiriliyordu.

TAVSİYE MEKTUBU ŞART

IŞİD'e katılımın zorla ya da cihat yapma inancıyla olduğu kanısına rağmen mali teşviklerin de önemli rol oynadığına dikkat çeken RT, Musul'da ele geçirdiği belgelere göre IŞİD'e katılımın ancak tavsiye mektubuyla mümkün olduğunu, yeni gelenin askeri ve şeriati eğitimiyle ilgili sıkı değerlendirmeden geçirildiğini belirtti.

UÇAK DÜŞÜRENE OTOMOBİL

Konuşlandırma, silah-cephane, tedarik ve ölümlerin takibini yapıp kayıtlarını tutan IŞİD komutanları, örgüte kabul gören çaylağı da sıkı gözetime alıyordu. İnançlı ve sadık şekilde hizmet edenler ise ödüllendiriliyor ya da ödül vaadiyle karşılanıyordu.

Örneğin uçak düşürene otomobil vaat ediliyordu. Düşman helikopteri ya da insansız hava aracı düşürmenin ödülü en az 7 altın dinardı.

KİMYASALA DÜŞÜK TALTİF

Kimyasal silah kullanmanın IŞİD nezdinde önemli bir hizmet olarak görülmediği kimyasal donanımlı bir roket fırlatanın 10 gümüş dinarla ödüllendirilmesinden anlaşılıyor.

RT, Irak hükümetinin bir araştırmasının IŞİD'in hardal gazı ve diğer kimyasalları Kerkük, Felluce ve Tıkrit'te kullandığını saptadığını kaydetti.

Irak askeri istihbaratnın elindeki IŞİD belgelerine göre 'halifeliğe' katılmak için yüz binlerce yabancı maaile Irak'a gelmişti.


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IŞİD helikopter altın ırak Musul Tarife

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