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IŞİD videolarını seslendiren Kanada vatandaşı hakkında ömür boyu hapis cezası isteniyor

03.10.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

IŞİD'in şiddet içerikli propaganda videolarını seslendiren Suudi Arabistan doğumlu Kanada vatandaşı militan, ABD'de hakim karşısına çıkacak. Savcılar, 38 yaşındaki militanın "şiddetin arkasındaki ses" olduğunu kaydederek, videolarda seslendirme yapmadan önce de IŞİD militanı olarak savaştığını belirtti.

IŞİD videolarını seslendiren Kanada vatandaşı hakkında ömür boyu hapis cezası isteniyor

IŞİD'in şiddet içerikli propaganda videolarını seslendiren Kanada vatandaşı militan, ABD'de hakim karşısına çıkacak.

Suudi Arabistan doğumlu Mohammed Khalifa, 2019'da Suriye'de Kürtlerin denetimindeki bölgede yakalanarak FBI'a teslim edildi.

Savcılar, 38 yaşındaki Kanada vatandaşının "şiddetin arkasındaki ses" olduğunu kaydederek, videolarda tercüme ve seslendirme yapmadan önce Khalifa'nın IŞİD militanı olarak savaştığını belirtti.

Gelecek hafta ABD'de mahkeme karşısına çıkacak Khalifa, "terör örgütüne maddi destek sağlamakla" suçlanıyor. Eğer suçlamalar kabul edilirse, Khalifa ömür boyu hapse kadar ceza alabilecek.

Yakalanmasının ardından verdiği bir mülakatta Khalifa, "düşük rütbeli bir savaşçı olduğunu" ve yalnızca "IŞİD'in sesi" olarak görev yaptığını savundu. Khalifa, vahşet görüntüleri içeren videoların çekilmesi ve paylaşılmasında hiçbir rol almadığını ileri sürdü.

Khalifa Kanada'yı 2013 yılında IŞİD'e katılmak üzere terk etti ve Suriye'ye gitti. Burada örgütün propaganda biriminin önemli elemanlarından birisi oldu. ABD Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Khalifa akıcı İngilizce ve Arapça konuşabilmesi ile bu görevi üstlendi.

IŞİD'in esir aldığı ya da "ceza verdiği" kişilere şiddet uyguladığı ve aralarında kafa kesme görüntülerinin de olduğu videolar, IŞİD'in dünya çapında militan toplama ve propaganda faaliyetlerinin temel unsurları arasında yer alıyordu.

IŞİD üyeleri

Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram gibi sosyal medya kanallarında cihatçı örgütün propaganda içerikleri, sıkı takip altına alınmalarına rağmen uzun yıllar devam etti. Örgütün Telegram ve WhatsApp gibi mesajlaşma kanallarını da propaganda amacıyla kullanıldığı biliniyordu.

2017'den itibaren militanların sahada mevzi kaybetmesiyle IŞİD'in propaganda faaliyetleri de hızını yitirdi.

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