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Işık bekleyen otomobile çarpmamak isterken faciaya neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 17:10 | Son Güncelleme

AKSARAY’da ışıkta bekleyen araca çarpmamak için manevra yapan sürücü, bisikletli çocuğu çarptıktan sonra park halindeki başka bir araca, yolun kenarında ağaca ve bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da ışıkta bekleyen araca çarpmamak için manevra yapan sürücü, bisikletli çocuğu çarptıktan sonra park halindeki başka bir araca, yolun kenarında ağaca ve bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Ahmet Canlıer (28), yönetimindeki 68 BB 972 plakalı otomobille, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpmamak için direksiyonunu sağa çevirdi. Bu sırada sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, önce yolun sağındaki bisikletli Recep Bıyık'a (12) çarptı. Sonra park halindeki 68 BS 915 plakalı bir otomobille, yolun kenarındaki ağaca çarpan otomobil, ardından bir iş yerinin duvarına çarpıp durabildi. Kazada sürücü Ahmet Canlıer, ağabeyi Adem Canlıer (34) ve bisiklet sürücüsü Recep Bıyık yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Recep Bıyık'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. OĞLUMU BANA GÖSTERMİYORLAR DİYE AĞLADI Recep Bıyık'ın kazada yaralandığı öğrenen babası Derya Bıyık ise hastaneye geldi. Derya Bıyık acil servis önünde ''Recebime otomobil çarpmış. Oğlumu bana göstermiyorlar'' diyerek ağladı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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