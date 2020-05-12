Işıltılı bir cilt için bu önerilere kulak verin! Yumurta, zeytinyağı...

Sağlıklı bir cilde sahip olmak için dikkat etmeniz gereken birkaç küçük faktör var. Mineral ve vitamin eksiklikleri, güneş ışınları, kirli hava, zararlı maddelerin tüketimi gibi pek çok sebep cildimizin çabuk yaşlanmasında ve zarar görmesinde etkili olur. Parlak ve ışıltılı bir cilde sahip olmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken küçük birkaç ayrıntı var. Bunları hayatınızın rutinine eklerseniz genç ve pırıl pırıl cilde sahip olmanız mümkün.

GÜN İÇİNDE BOL BOL SU TÜKETİN

Cildinizin daha parlak ve sağlıklı görünmesi için bol bol su içmelisiniz. Günde en az 2 litre su tüketmeye başladığınız zaman cildinizdeki değişimi fark edebilirsiniz. Bol su içmek, cildinizle birlikte vücut sağlığınız için de çok önemli. Eğer az su tüketirseniz cildiniz kuru ve cansız görünür.

DIŞARI ÇIKARKEN MUTLAKA GÜNEŞ KORUYUCU SÜRÜN

Canlı bir cilt için olabildiğince güneş ışınlarından korumalısınız. Sadece tatildeyken deniz kenarında güneşlenmek için değil, günlük hayatınızda da dışarı çıkarken yüzünüze güneş koruyucu sürmeyi ihmal etmeyin. Aksi takdirde cildinizde güneş lekeleri oluşabilir ve cildiniz daha hızlı kırışır.