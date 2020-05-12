Işıltılı bir cilt için bu önerilere kulak verin! Yumurta, zeytinyağı...

Sağlıklı bir cilde sahip olmak için dikkat etmeniz gereken birkaç küçük faktör var. Mineral ve vitamin eksiklikleri, güneş ışınları, kirli hava, zararlı maddelerin tüketimi gibi pek çok sebep cildimizin çabuk yaşlanmasında ve zarar görmesinde etkili olur. Parlak ve ışıltılı bir cilde sahip olmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken küçük birkaç ayrıntı var. Bunları hayatınızın rutinine eklerseniz genç ve pırıl pırıl cilde sahip olmanız mümkün.
Cildinizin daha parlak ve sağlıklı görünmesi için bol bol su içmelisiniz. Günde en az 2 litre su tüketmeye başladığınız zaman cildinizdeki değişimi fark edebilirsiniz. Bol su içmek, cildinizle birlikte vücut sağlığınız için de çok önemli. Eğer az su tüketirseniz cildiniz kuru ve cansız görünür.
Canlı bir cilt için olabildiğince güneş ışınlarından korumalısınız. Sadece tatildeyken deniz kenarında güneşlenmek için değil, günlük hayatınızda da dışarı çıkarken yüzünüze güneş koruyucu sürmeyi ihmal etmeyin. Aksi takdirde cildinizde güneş lekeleri oluşabilir ve cildiniz daha hızlı kırışır.
Sağlıklı bir cilt için bol bol meyve ve sebze tüketmek çok önemli. Fazla yağlı ve şekerli besinlerden uzak durarak vitamin ve mineral kaynağı yiyecekler tüketirseniz cildiniz daha genç ve canlı olur. Özellikle portakal, mandalina, greyfurt, maydanoz, kivi, havuç gibi C vitamini bakımından zengin yiyecekleri tüketmeye özen gösterin.
Makyaj yaptığınızda cildiniz bütün gün havasız kalır ve gözenekler tıkanır. Bu durum da zamanla cildinizin pürüzlü bir yüzeye sahip olmasına sebep olur. O yüzden yüzünüzden makyajı mutlaka arındırmalısınız. Sadece gece yatarken temizlemek yeterli değil. Gündüz uyandığınızda da cildinizi temizlemeye dikkat edin.
Cildinize düzenli olarak bakım yaptığınızda cildiniz ölü hücrelerden ve fazla yağdan arınır. Böylece daha genç ve parlak görünür. Işıl ışıl bir cilt için evde yapabileceğiniz muhteşem bir maske tarifimiz var.
Bir adet muz
İki yumurta
Yarım fincan zeytinyağı
Bir kapta yumurtaları ve zeytinyağını karıştırın. Sonra içine bir adet muz ekleyin ve macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Karışım hazır olunca yüzünüze ve boynunuza sürün. Yarım saat beklettikten sonra ılık suyla yıkayın. Bu maske cildinizi nemlendirir, gençleştirir ve ışıl ışıl bir görünüm sağlar.
Okuyucu Yorumları 0 yorum