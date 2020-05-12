KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Işıltılı bir cilt için bu önerilere kulak verin! Yumurta, zeytinyağı...

Işıltılı bir cilt için bu önerilere kulak verin! Yumurta, zeytinyağı...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Olumsuz hayat şartları cildimizi yıpratır. Ancak önlem almak ve cildinizi aydınlatmak sizin elinizde! Pırıl pırıl bir cilt istiyorsanız size birkaç tavsiyemiz var. Hazırsanız hemen sağlıklı bir cilt için yapmamız gerekenlere göz atalım. Basit ama etkili olan birkaç yöntem ile ışıl ışıl bir cilde sahip olabilirsiniz!

Işıltılı bir cilt için bu önerilere kulak verin! Yumurta, zeytinyağı...

Sağlıklı bir cilde sahip olmak için dikkat etmeniz gereken birkaç küçük faktör var. Mineral ve vitamin eksiklikleri, güneş ışınları, kirli hava, zararlı maddelerin tüketimi gibi pek çok sebep cildimizin çabuk yaşlanmasında ve zarar görmesinde etkili olur. Parlak ve ışıltılı bir cilde sahip olmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken küçük birkaç ayrıntı var. Bunları hayatınızın rutinine eklerseniz genç ve pırıl pırıl cilde sahip olmanız mümkün.

GÜN İÇİNDE BOL BOL SU TÜKETİN

Cildinizin daha parlak ve sağlıklı görünmesi için bol bol su içmelisiniz. Günde en az 2 litre su tüketmeye başladığınız zaman cildinizdeki değişimi fark edebilirsiniz. Bol su içmek, cildinizle birlikte vücut sağlığınız için de çok önemli. Eğer az su tüketirseniz cildiniz kuru ve cansız görünür.

DIŞARI ÇIKARKEN MUTLAKA GÜNEŞ KORUYUCU SÜRÜN

Canlı bir cilt için olabildiğince güneş ışınlarından korumalısınız. Sadece tatildeyken deniz kenarında güneşlenmek için değil, günlük hayatınızda da dışarı çıkarken yüzünüze güneş koruyucu sürmeyi ihmal etmeyin. Aksi takdirde cildinizde güneş lekeleri oluşabilir ve cildiniz daha hızlı kırışır.

DENGELİ BESLENMEYE DİKKAT EDİN

Sağlıklı bir cilt için bol bol meyve ve sebze tüketmek çok önemli. Fazla yağlı ve şekerli besinlerden uzak durarak vitamin ve mineral kaynağı yiyecekler tüketirseniz cildiniz daha genç ve canlı olur. Özellikle portakal, mandalina, greyfurt, maydanoz, kivi, havuç gibi C vitamini bakımından zengin yiyecekleri tüketmeye özen gösterin.

CİLDİNİZİ HER ZAMAN TEMİZ TUTUN

Makyaj yaptığınızda cildiniz bütün gün havasız kalır ve gözenekler tıkanır. Bu durum da zamanla cildinizin pürüzlü bir yüzeye sahip olmasına sebep olur. O yüzden yüzünüzden makyajı mutlaka arındırmalısınız. Sadece gece yatarken temizlemek yeterli değil. Gündüz uyandığınızda da cildinizi temizlemeye dikkat edin.

DÜZENLİ CİLT BAKIMINI İHMAL ETMEYİN

Cildinize düzenli olarak bakım yaptığınızda cildiniz ölü hücrelerden ve fazla yağdan arınır. Böylece daha genç ve parlak görünür. Işıl ışıl bir cilt için evde yapabileceğiniz muhteşem bir maske tarifimiz var.

BONUS: IŞILTILI BİR CİLT İÇİN MUZ BAKIMI

Bir adet muz
İki yumurta
Yarım fincan zeytinyağı
Bir kapta yumurtaları ve zeytinyağını karıştırın. Sonra içine bir adet muz ekleyin ve macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Karışım hazır olunca yüzünüze ve boynunuza sürün. Yarım saat beklettikten sonra ılık suyla yıkayın. Bu maske cildinizi nemlendirir, gençleştirir ve ışıl ışıl bir görünüm sağlar.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
O kentte yasak kalktı! Duyanlar vakit kaybetmeden yola çıktı O kentte yasak kalktı! Duyanlar vakit kaybetmeden yola çıktı
Dünya güzellerinin karantina sürecindeki cilt bakımı sırları! Bal, kakao...Dünya güzellerinin karantina sürecindeki cilt bakımı sırları! Bal, kakao...
Saç uzatma yöntemleri arayanlar için en hızlı çözümlerSaç uzatma yöntemleri arayanlar için en hızlı çözümler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye dönüyor mu? Açıklama geldi

Türkiye'ye dönüyor mu? Açıklama geldi

Korkutan haber! Oğlunun böbreği nakledildi

Korkutan haber! Oğlunun böbreği nakledildi

Milyonlarca kişi izliyor! 'Kendi yolumda...'

Milyonlarca kişi izliyor! 'Kendi yolumda...'

Bu görüntü sizi rahatlatabilir ama...

Bu görüntü sizi rahatlatabilir ama...

Eşiniz sizi aldatıyor olabilir! Sırlarını saklamak için...

Eşiniz sizi aldatıyor olabilir! Sırlarını saklamak için...

Aman dikkat! Sürekli yüzümüze sürüyoruz ama...

Aman dikkat! Sürekli yüzümüze sürüyoruz ama...

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Binlerce kişi bunu izledi! Saç kurutma makinesini bunun için de kullanacaksınız

Binlerce kişi bunu izledi! Saç kurutma makinesini bunun için de kullanacaksınız

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ünlülerin herkesten sır gibi sakladıkları saç bakım sırları! Karbonat, yumurta...

Ünlülerin herkesten sır gibi sakladıkları saç bakım sırları! Karbonat, yumurta...

İnanılmaz değişim! Limonu saça sürdüğünüzde...

İnanılmaz değişim! Limonu saça sürdüğünüzde...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Saç bakımı için para saçmayın! İşte doğal tarifler... Bal, yumurta...

Saç bakımı için para saçmayın! İşte doğal tarifler... Bal, yumurta...

Dünya güzellerinin karantina sürecindeki cilt bakımı sırları! Bal, kakao...

Dünya güzellerinin karantina sürecindeki cilt bakımı sırları! Bal, kakao...

Bu yöntemlerle yıpranmış saçlarınızı onarabilirsiniz! Fındık yağı, çilek...

Bu yöntemlerle yıpranmış saçlarınızı onarabilirsiniz! Fındık yağı, çilek...

Kuruyan rimelleri çöpe atmayın! İşte ilk günkü haline getirme yöntemi...

Çöpe atmayın! İçine göz damlası koyun

Meğer hepimiz yanlış yapıyormuşuz! İşte tırnak bakımında 3 mucizevi yöntem...

Meğer hepimiz yanlış yapıyormuşuz!

Aman dikkat! Makyaj mendilleri cildinize zarar verebilir

Aman dikkat! Sürekli yüzümüze sürüyoruz ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.