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İsim değiştirerek kış boyu sürebiliyor! Hastaneler dolup taşıyor... Uzman isimden önemli uyarılar

08.01.2024 12:33 | Son Güncelleme:
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Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür İnce, son dönemde artan üst solunum yolu enfeksiyonu hastalıklarının isim değiştirerek kış boyunca sürebildiğini söyleyerek, uyarılarda bulundu.

İsim değiştirerek kış boyu sürebiliyor! Hastaneler dolup taşıyor... Uzman isimden önemli uyarılar

Geçen kışa oranlar bu kış üst solunum yolu hastalıklarının görünme sıklığı ve hasta kalma süresinin uzadığı, uzmanlar tarafından belirtiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür İnce, ilaçların yanı sıra bitkisel çayların, antioksidan ile birlikte virüslerle savaşacak hücreleri destekleyici maddelerin ve Omega-3 tüketiminin uzun süren üst solunum yolu enfeksiyonu hastalıklarından kurtulmada faydalı olduğunu ifade etti.

"POLİKLİNİKLERİ VE HASTANELERİ DOLDURAN BİR SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Üst solunum yolu enfeksiyonu hastalıkları nedeniyle hastane ve polikliniklerde yoğunluk oluştuğunu kaydeden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür İnce, “Son dönemde poliklinikleri ve hastaneleri dolduran bir solunum yolu enfeksiyonu ile karşı karşıyayız. Hastalarımızda klinik öncelikle hafif boğaz ağrısı ile başlayan daha sonra geniz akıntısı, göğüs orta kısmında, bronşlarda hissedilen hırıltı, yanma ve beraberinde öksürükle birlikte balgam çıkaramama şikayetleri ile olmakta. Nadiren bazı hastalara mide bulantısı ve kusma da eşlik edebiliyor. Herkes de ciddi bir halsizlik ve enerji düşüklüğü, kırıklık, eklemler ve vücudun çeşitli yerlerinde ağrılar görülmekte. Enfeksiyon etkeni grip, domuz gribi ve Covid’i düşündüren tarzda fakat testlerin çoğunda pozitiflik vermiyor. Buna rağmen tedavisinde de çeşitliliğin bilinmesinde de ekstra bir avantaj görememekteyiz. Sonucunda hastayı rahatlatıcı, ilerleyip de ikincil enfeksiyonlara neden olup da bakteriyel bronşit, sinüzit ve zatürreye çevirmesini engelleyici tedaviler uyguluyoruz” dedi.

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"ENFEKSİYONLAR İSİM DEĞİŞTİRMEKLE BİRLİKTE TÜM KIŞ SÜREBİLİYOR"

Enfeksiyonların isim değiştirerek kış boyunca insanları sağlığından ettiğine de değinen Uzm. Dr. Özgür İnce, “Ateş sık gördüğümüz bir semptom olup 3 günden fazla sürüyorsa bir hekime görünmekte fayda var. Nefes darlığı ve göğüste ağrı varsa yine doktora görünmemiz gerekiyor. Uzamış ateş, nefes darlığı ve şiddetli göğüs ağrısında kan tetkiki ve görüntülenme tetkiklerinden yararlanmada fayda var. Öncelik doktorun verdiği ilaç olmak üzere evde ve işyerinde uygulanacak bazı önlemlerde var. İlaçların yanı sıra C ve D vitamini ile çinko takviyesi iyi gelmektedir. Bunların yanında ıhlamur, zencefil, ekinezya, hatmi çiçeği ve kekik gibi bitkilerin çaylarından istifade edebiliriz. Bol limon, sirke ve yeşillik içeren salatalar, yemeklerle birlikte yoğurt tüketimi de antioksidan ve virüslerle savaşacak hücreleri destekleyici maddeleri içermektedir. Bazen bu tip enfeksiyonlar isim değiştirmekle birlikte tüm kış sürebiliyor. Ciddi bir iş gücü ve verim kaybına sebep olan bu enfeksiyonlardan kurtulmak için hastalara kronik kullanım için özellikle Omega-3 tüketimi, bunun yanında probiyotikleri düzenli almaları, bağırsak sağlığı ve bağışıklığı korumak için çok önemlidir. Bun uygulamaları da hastalara destek olarak öneriyoruz” diye konuştu. (İHA)

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enfeksiyon hastane
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