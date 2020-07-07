İşin uzmanından müzik eşliğinde dans ederek yapacağınız spor tavsiyeleri!

Spor yapmak sağlıklı yaşamın en önemli bileşenlerinden. Fakat bazen üşeniyor veya sürekli aynı şekilde giden spor rutininden sıkılabiliyoruz. Bu nedenle biz de sizler için bu durumlara son verecek oldukça eğlenceli bir liste hazırladık. Evde müzik eşliğinde dans ederek yapacağınız bu sporlar ile hem kilo verecek hem de çok eğleneceksiniz! İşte günün enerjisini artıracak eğlenceli sporlar...

ZUMBA

Zumba hem çok hareketli hem de çok eğlenceli bir spor. Müzik eşliğinde dans ederek yapılan bu sporun belirli seviyeleri var. Seviye artıkça dans hareketleri de zorlaşıyor.

Zumba için internette çok çeşitli videolar bulabilirsiniz. Birçok eğitmenin ücretsiz yayınları oluyor. Onları takip edebilirsiniz.

Direkt olarak 20-30 dakikalık zumba videoları da var. Tek bir şarkı için yayınlanan videolar da. Siz kendi isteğinize uygun olarak farklı videoları birleştirebilir ve kendinize özel bir rutin yaratabilirsiniz.

Zumba yaparken rahat bir kıyafet tercih edin. Daha kolay hareket edersiniz.

Zumbayı ayakkabısız yapmayın. Tabanlarınız kayar ve sürtünmeden dolayı rahatsız olabilir.