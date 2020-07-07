İşin uzmanından müzik eşliğinde dans ederek yapacağınız spor tavsiyeleri!

Spor yapmak sağlıklı yaşamın en önemli bileşenlerinden. Fakat bazen üşeniyor veya sürekli aynı şekilde giden spor rutininden sıkılabiliyoruz. Bu nedenle biz de sizler için bu durumlara son verecek oldukça eğlenceli bir liste hazırladık. Evde müzik eşliğinde dans ederek yapacağınız bu sporlar ile hem kilo verecek hem de çok eğleneceksiniz! İşte günün enerjisini artıracak eğlenceli sporlar...
ZUMBA
Zumba hem çok hareketli hem de çok eğlenceli bir spor. Müzik eşliğinde dans ederek yapılan bu sporun belirli seviyeleri var. Seviye artıkça dans hareketleri de zorlaşıyor.
Zumba için internette çok çeşitli videolar bulabilirsiniz. Birçok eğitmenin ücretsiz yayınları oluyor. Onları takip edebilirsiniz.
Direkt olarak 20-30 dakikalık zumba videoları da var. Tek bir şarkı için yayınlanan videolar da. Siz kendi isteğinize uygun olarak farklı videoları birleştirebilir ve kendinize özel bir rutin yaratabilirsiniz.
Zumba yaparken rahat bir kıyafet tercih edin. Daha kolay hareket edersiniz.
Zumbayı ayakkabısız yapmayın. Tabanlarınız kayar ve sürtünmeden dolayı rahatsız olabilir.
ORYANTAL
Düğünlerin vazgeçilmezi oryantal, evde spor yapmanın en eğlenceli yollarından biri. Ayrıca oynarken ter attığınız için kilo vermenize de yardımcı oluyor.
Sabahları kalktığınızda 15-20 dakika oryantal yaparak enerji depolayabilirsiniz. Sabah koşusu yerine geçen bu sporla güne enerjik başlayabilirsiniz.
Oryantal için özel videolar takip etmenize gerek yok aslında. Sevdiğiniz bir müziği açarak kendiniz dans edebilirsiniz. Ama ben bu bahaneyle oryantal öğrenmek istiyorum derseniz başlangıç seviyesi videolarından başlamanızı tavsiye ederiz.
AEROBİK
80'li yılların modası renkli ve parlak taytlarınızı sakladığınız yerden çıkarın! Çünkü aerobik yaparken onlara çok ihtiyacınız olacak.
Aerobik gerçekten çok eğlenceli. Zaten bir ara çok popüler bir spordu. Günümüzde de hala müzikle spor yapmak isteyenleri kendine çekiyor.
Aerobik için aslında ek malzemeye ihtiyacınız yok. Ama step tahtası ile yapılan egzersizleri seviyorsanız kendinize uygun yükseklikte bir ekipman edinebilirsiniz. Evde olan bir tabure ya da yüksekliği de kullanabilirsiniz.
Spor yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız!
BOKWA
Müzik eşliğinde çılgınlar gibi dans edilen bokwa için zumbanın bir üst versiyonu diyebiliriz.
Bokwa yaparken temponun asla düşmediğini göreceksiniz. Bu nedenle terlemeye hazır olun ve suyunuzu yanınıza almayı unutmayın.
Bokwa sırasında ayakkabı giymeyi de ihmal etmeyin.
İnternette yer alan videolardan kendi tarzınıza uygun olanı seçebilirsiniz. Eğer daha önce zumba ya da bokwa yapmadıysanız başlangıç seviyesini denemenizi öneririz.
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