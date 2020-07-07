KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. İşin uzmanından müzik eşliğinde dans ederek yapacağınız spor tavsiyeleri!

İşin uzmanından müzik eşliğinde dans ederek yapacağınız spor tavsiyeleri!

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Son zamanlarda evde spor yapmak çok popülerleşti. Yaşadığımız pandemi sürecinde birçok kişinin hayatına giren bu yeni alışkanlık, uzun bir süre bizlerle olacak gibi duruyor. Bu da evde yapılabilecek olan farklı sporlara ilgiyi artırıyor. Peki, evde spor olarak illa ağırlıkla çalışılan egzersizler veya minderde yapılan pilates hareketleri mi yapmak gerekiyor? Elbette hayır!

İşin uzmanından müzik eşliğinde dans ederek yapacağınız spor tavsiyeleri!

Spor yapmak sağlıklı yaşamın en önemli bileşenlerinden. Fakat bazen üşeniyor veya sürekli aynı şekilde giden spor rutininden sıkılabiliyoruz. Bu nedenle biz de sizler için bu durumlara son verecek oldukça eğlenceli bir liste hazırladık. Evde müzik eşliğinde dans ederek yapacağınız bu sporlar ile hem kilo verecek hem de çok eğleneceksiniz! İşte günün enerjisini artıracak eğlenceli sporlar...

ZUMBA

Zumba hem çok hareketli hem de çok eğlenceli bir spor. Müzik eşliğinde dans ederek yapılan bu sporun belirli seviyeleri var. Seviye artıkça dans hareketleri de zorlaşıyor.
Zumba için internette çok çeşitli videolar bulabilirsiniz. Birçok eğitmenin ücretsiz yayınları oluyor. Onları takip edebilirsiniz.
Direkt olarak 20-30 dakikalık zumba videoları da var. Tek bir şarkı için yayınlanan videolar da. Siz kendi isteğinize uygun olarak farklı videoları birleştirebilir ve kendinize özel bir rutin yaratabilirsiniz.
Zumba yaparken rahat bir kıyafet tercih edin. Daha kolay hareket edersiniz.
Zumbayı ayakkabısız yapmayın. Tabanlarınız kayar ve sürtünmeden dolayı rahatsız olabilir.

ORYANTAL

Düğünlerin vazgeçilmezi oryantal, evde spor yapmanın en eğlenceli yollarından biri. Ayrıca oynarken ter attığınız için kilo vermenize de yardımcı oluyor.
Sabahları kalktığınızda 15-20 dakika oryantal yaparak enerji depolayabilirsiniz. Sabah koşusu yerine geçen bu sporla güne enerjik başlayabilirsiniz.
Oryantal için özel videolar takip etmenize gerek yok aslında. Sevdiğiniz bir müziği açarak kendiniz dans edebilirsiniz. Ama ben bu bahaneyle oryantal öğrenmek istiyorum derseniz başlangıç seviyesi videolarından başlamanızı tavsiye ederiz.

AEROBİK

80'li yılların modası renkli ve parlak taytlarınızı sakladığınız yerden çıkarın! Çünkü aerobik yaparken onlara çok ihtiyacınız olacak.
Aerobik gerçekten çok eğlenceli. Zaten bir ara çok popüler bir spordu. Günümüzde de hala müzikle spor yapmak isteyenleri kendine çekiyor.
Aerobik için aslında ek malzemeye ihtiyacınız yok. Ama step tahtası ile yapılan egzersizleri seviyorsanız kendinize uygun yükseklikte bir ekipman edinebilirsiniz. Evde olan bir tabure ya da yüksekliği de kullanabilirsiniz.
Spor yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız!

BOKWA

Müzik eşliğinde çılgınlar gibi dans edilen bokwa için zumbanın bir üst versiyonu diyebiliriz.
Bokwa yaparken temponun asla düşmediğini göreceksiniz. Bu nedenle terlemeye hazır olun ve suyunuzu yanınıza almayı unutmayın.
Bokwa sırasında ayakkabı giymeyi de ihmal etmeyin.
İnternette yer alan videolardan kendi tarzınıza uygun olanı seçebilirsiniz. Eğer daha önce zumba ya da bokwa yapmadıysanız başlangıç seviyesini denemenizi öneririz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yine yakaladınız''Yine yakaladınız'
Meğer elektrikli süpürge bu yüzden kötü koku yayıyormuş!Meğer elektrikli süpürge bu yüzden kötü koku yayıyormuş!
Limonlu su zayıflatır mı? En bilimsel görüşlerLimonlu su zayıflatır mı? En bilimsel görüşler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Silikonları çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi

Silikonları çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi

'Yine yakaladınız!'

'Yine yakaladınız!'

Göğüslerinize sarın, ısınınca çıkarın

Göğüslerinize sarın, ısınınca çıkarın

Sivilceden geriye kalan izler nasıl geçer?

Sivilceden geriye kalan izler nasıl geçer?

Fazla kilolardan kurtulamadıysanız üzülmeyin! İşte daha fit gösteren kıyafet tüyoları...

Fazla kilolardan kurtulamadıysanız üzülmeyin! İşte daha fit gösteren kıyafet tüyoları...

Çorabın tekini kaybettiyseniz üzülmeyin! Değerlendirmenin birçok yolu var!

Çorabın tekini kaybettiyseniz üzülmeyin! Değerlendirmenin birçok yolu var!

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Sadece salatalık ve tarçın ile karıncaları evinizden uzak tutabilirsiniz! İşte o yöntemler...

Sadece salatalık ve tarçın ile karıncaları evinizden uzak tutabilirsiniz! İşte o yöntemler...

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bulaşık makinenize limon atarsanız.... Sonuçlara inanamayacaksınız!

Bulaşık makinenize limon atarsanız.... Sonuçlara inanamayacaksınız!

Bunu yapmazsanız bulaşık makineniz bozulabilir! İşte o temizleme yöntemi...

Bunu yapmazsanız bulaşık makineniz bozulabilir! İşte o temizleme yöntemi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çakranız kapalıysa mutluluğu unutun! Bu renklere dikkat ederseniz...

Çakranız kapalıysa mutluluğu unutun! Bu renklere dikkat ederseniz...

Meğer elektrikli süpürge bu yüzden kötü koku yayıyormuş! Önlemek çok basit...

Meğer elektrikli süpürge bu yüzden kötü koku yayıyormuş!

Günlük pedlerin bu kullanım alanlarını ilk kez göreceksiniz! Video çekerken, çekmece temizlerken...

Günlük pedlerin farklı kullanım alanları

Dikkat! Çocuk sahibi olmaya hazır olmayabilirsiniz! Anlamak için...

Dikkat! Çocuk sahibi olmaya hazır olmayabilirsiniz! Anlamak için...

Meğer bu yüzden kokuyormuş! Elektrik süpürgesindeki kötü kokuyu gidermek için...

Elektrik süpürgesindeki kötü koku nasıl giderilir?

Bu iğne oyası modellerini herkes birbirinden sır gibi saklıyor! İşte o modeller...

Bu iğne oyası modellerini herkes birbirinden sır gibi saklıyor! İşte o modeller...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.