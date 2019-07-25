İşine son verilince intihar etti

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, Adem K. (37) yöneticilik yaptığı sitede işine son verilmesinin ardından kendini ağaca asarak intihar etti.

Gölcük ilçesi İhsaniye Çiftlik Mahallesi’nde sabah saatlerinde ağaca asılı bir kişiyi gören çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Adem K. olduğu belirlenen kişinin öldüğünü belirledi. Adem K.'nin intihar öncesinde eşine mektup yazdığı belirlendi.

Adem K.'nin olay yerine yakın bir sitede yöneticilik yaptığı, dün işine son verilmesinin ardından da bunalıma girip, kendini astığı iddia edildi.

​Yapılan incelemenin ardından Adem K.'nin cenazesi Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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