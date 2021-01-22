Isınmak için banyoya koyduğu kömür kovası sonu oldu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 45 yaşındaki kadın, banyoya ısınmak için koyduğu soba kovasından çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, Adapazarı Kayrancık Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 45 yaşındaki Ayla Aydemir, banyo yaparken ısınabilmek için sobadan çıkardığı kömür dolu kovayı banyoya taşıdı. Aydemir’in imam nikahlı eşi, kısa süre sonra kadını banyoda hareketsiz bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken yapılan ilk incelemelerde ise banyo kazanındaki kömürden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ayla Aydemir’in cenazesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, hayatını kaybeden Aydemir’in 4 ay önce dini nikahlı eşile birlikte Artvin’den Sakarya’ya geldiği ortaya çıktı. Kadının, eşiyle birlikte mahalledeki bir büyükbaş hayvan çiftliğinde bakıcılık yaptığı öğrenildi.

