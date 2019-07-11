İşitme cihazına kavuşan Emircan'ın duyma mutluluğu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde geçen ay evinin önünde oynarken işitme cihazı çalınan 9 yaşındaki Emircan Yıldırım, hayırsever iş adamının aldığı cihaz sayesinde yeniden duymanın mutluluğunu yaşadı.

Doğuştan işitme engelli 3. sınıf öğrencisi Emircan Yılmaz'ın, geçen ay evinin önünde oynarken işitme cihazının çalınması üzerine büyük üzüntü yaşadığını öğrenen Antalyalı iş adamı Yusuf Yadoğlu, yaklaşık 25 bin liralık cihazı temin etti.

Dün aileye teslim edilen cihaz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Bölümü Odyoloji, Konuşma ve Ses Bozuklukları Uzmanı Prof. Dr. Figen Başar tarafından Emircan Yıldırım'a takıldı.

Yıldırım, gerekli ayarlamaları da yapılan cihazla, yeniden duymanın mutluluğunu yaşadı.

Prof. Dr. Başar, Yıldırım'ın cihaz sayesinde duymaya başladığını belirterek, "Bir süre alışma süreci yaşayacak. Emircan konuşmayı unutmuş, önce daha iyi konuşuyordu. Zamanla yeniden konuşmasını ve duymasını geliştirecek." dedi.

Eşinden bir süredir ayrı olan 4 çocuk annesi Dilek Şahin ise oğlunun yeniden duymasıyla büyük mutluluk yaşadığını vurguladı.

Şahin, cihazı alan hayırsever iş adamına teşekkür ederek, "Çocuğum duyabilecek, konuşabilecek. Allah razı olsun. Çocuğum bugün yeniden hayata bağlandı, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Emircan Yıldırım, kendilerine dün teslim edilen cihazı defalarca öpmüş, aile, hayırsever iş adamı Yadoğlu ile cep telefonuyla görüntülü konuşmuştu.

