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İşitme engellilerden "Gönlümüz Bir Soframız Bir" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 18:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığınca, "GönlümüzBirSoframızBir" etiketiyle başlatılan dijital iletişim kampanyası kapsamında işitme engelliler tarafından oluşturulan mesaj, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı - Videoda, "Ramazan ayı bütünleşme, yardımlaşma, bir başkasını daha iyi anlama ayıdır" ifadesine yer verildi

Cumhurbaşkanlığının resmi sosyal medya hesaplarında, "GönlümüzBirSoframızBir" başlığıyla paylaşılan videoda, "Ramazan ayı bütünleşme, yardımlaşma, bir başkasını daha iyi anlama ayıdır." ifadesi kullanıldı.

Engelliler Haftası dolayısıyla işitme engelli vatandaşların ramazana dair temennilerine yer verilen videoda, işaret diliyle şu paylaşımda bulunuldu:

"Ramazan ayı bütünleşme, yardımlaşma, bir başkasını daha iyi anlama ayıdır. Bu hafta, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası. İşitme engeliler olarak, tüm engelliler adına bu haftayı kutluyoruz. Ramazanın bu güzel zamanlarında bizler de engelli kardeşlerimiz adına tüm Türkiye'ye, Müslüman ülkelere, Sayın Cumhurbaşkanımıza selamlarımızı yolluyoruz."

Paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı olarak da tüm engelli vatandaşlarımızın engelliler haftasını kutluyoruz." ifadesi de yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı GönlümüzBirSoframızBir

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