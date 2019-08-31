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İskele kuran işçi elektrik akımına kapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 15:22 | Son Güncelleme

Konya'da iskele kurarken elektrik akımına kapılan işçi helikopter ambulansla hastaneye kaldırıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde iskele kurarken yüksek gerilim hattına kapılan inşaat işçisi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Kömüşini Mahallesi'nde Erdal N’ye ait evde ısı yalıtım için dış cephe montalama yapan işçi Mehmet Emin Çobaner (31), iskele kurulumu sırasında elinde bulunan metal iskele parçasını yakından geçen 31 bin 500 voltluk yüksek gerilim hattına temas ettirdi.

Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin gözetiminde ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne getirilen yaralı işçi, ilk müdahalenin ardından iç kanama şüphesiyle çağrılan helikopter ambulansla Konya Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik helikopter ambulans Kulu

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