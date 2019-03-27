İskeledeki vinç denize devrildi, operatör son anda kurtuldu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir çimento fabrikasına ait iskeledeki vinç denize devrildi. Olayda son anda vinçten atlayan operatör, şans eseri yara almadan kurtuldu.

Olay 21.30 sıralarında Darıca Cami Mahallesi kıyısında bulunan bir çimento fabrikasına ait iskelede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gemilerden yükleme ve yük boşaltma çalışması yapan kepçenin sökümü sırasında, kepçe ve kepçeyi taşıyan tonlarca ağırlıktaki vinç denize devrildi. Devrilme sırasında son anda vinçten atlayan operatör ise yara almadan kurtuldu. Vinç ve kepçenin denizden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

