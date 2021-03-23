HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İşkence etmişler! Yaralarına tek tek dikiş atıldı

İşkence etmişler! Yaralarına tek tek dikiş atıldı

23.03.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kimliği belirsiz kişiler tarafından işkence gören köpek, tedavi altına alındı. Bir vatandaşın sahiplendiği köpek, yaralarına dikiş atıldıktan sonra yeni yuvasına götürüldü.

İşkence etmişler! Yaralarına tek tek dikiş atıldı

İznik ilçesinde yaşayan Adnan Kanatçı, Yenişehir kapı mevkisinde gördüğü sokak köpeğini sahiplendi. Evinin önüne getirdiği köpeğin bakımını üstlendi. Acak köpeği, ayaklarından kesici aletle yaralanmış halde buldu. Kanatçı'nın kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından işkence yapıldığını öne sürdüğü köpek, İznik Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü’nce tedavi edildi. Yaralarına dikiş atılan köpek, tedavisinin ardından sahibi Kanatçı’ya teslim edildi.

BÖLGEDE MADDE BAĞIMLILARI ÇOK FAZLA

Yaşanan duruma tepki gösteren Kanatçı, gece yarısı bölgede çok sayıda madde bağımlısı bulunduğunu, köpeğe bu kişilerin işkence yaptığını iddia etti.

iznikte-iskence-yapilan-kopek-tedavi-edildi-_6477_dhaphoto2

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vaka rekortmeni Samsun’un ‘mavi’ mahallesiVaka rekortmeni Samsun’un ‘mavi’ mahallesi
Kargoyla gönderilen patiklerin içinden çıkanlar 'pes' dedirttiKargoyla gönderilen patiklerin içinden çıkanlar 'pes' dedirtti
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Diğer Haberler

Dünya'da eşi yok! 50 yıldır müzede sergilenen heykel 'Artemis'e ait çıktı

Dünya'da eşi yok! 50 yıldır müzede sergilenen heykel 'Artemis'e ait çıktı

Demir sopa ve sandalyelerle saldırdılar! İşte o anlar

Demir sopa ve sandalyelerle saldırdılar! İşte o anlar

Kiraladığı dairesine çilingir yardımıyla giren ev sahibine 10 ay hapis cezası

Dairesine çilingirle giren ev sahibine 10 ay hapis cezası

Kargoyla gönderilen patiklerin içerisinden uyuşturucu çıktı

Kargoyla gönderilen patiklerin içinden çıkanlar 'pes' dedirtti

Bölge halkı diken üstünde! İnsan boyunda yarıklar oluştu: 'Geceleri kaydığımızı hissediyoruz'

Halk diken üstünde! Yarıklar giderek derinleşiyor, insan boyunda

Cinayette kan donduran detay! Eşini öldürmek için halat sarkıttığı evin camına ‘af yok’ yazmış

Eşini acımasızca katletmişti! Cama yazdığı not kan dondurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.