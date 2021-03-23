İşkence etmişler! Yaralarına tek tek dikiş atıldı

İznik ilçesinde yaşayan Adnan Kanatçı, Yenişehir kapı mevkisinde gördüğü sokak köpeğini sahiplendi. Evinin önüne getirdiği köpeğin bakımını üstlendi. Acak köpeği, ayaklarından kesici aletle yaralanmış halde buldu. Kanatçı'nın kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından işkence yapıldığını öne sürdüğü köpek, İznik Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü’nce tedavi edildi. Yaralarına dikiş atılan köpek, tedavisinin ardından sahibi Kanatçı’ya teslim edildi.

BÖLGEDE MADDE BAĞIMLILARI ÇOK FAZLA

Yaşanan duruma tepki gösteren Kanatçı, gece yarısı bölgede çok sayıda madde bağımlısı bulunduğunu, köpeğe bu kişilerin işkence yaptığını iddia etti.

DHA

