Deniz yükselmeye başlarken oldu! Endişe yarattı... İskenderun'da sahil yolu sular altında kaldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerle sonrasında Hatay'da meydana gelen depremlerden etkilenen yerlerden bir tanesi de Hatay'ın İskenderun ilçesi. Daha önce, depremin ardından İskenderun'un sular altında kaldığı görüntüler gelmişti. Son olarak bir kez daha İskenderun'da denizin yükselmesiyle bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

FIRTINA NEDENİYLE DENİZ YÜKSELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından deprem bölgelerinde olumsuz hava koşullarına ilişkin yaptığı uyarıların ardından gece geç saatlerde İskenderun'da fırtına etkili olmaya başladı. İskenderun ilçesinde fırtına nedeniyle denizde yükselme meydana geldi. Deniz suyunun yükselmesi sonucu balıkçı barınağından başlayarak birkaç yüz metre çevresinde baskınlar oluştu.

Atatürk Anıt Alanı ve Atatürk Caddesi su altında kalırken, yakındaki sokaklarda da olumsuzluklar yaşandı.

GÜVENLİK ŞERİDİYLE KAPATILDI

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle İskenderun'un bazı bölgelerinde yarık ve göçüklerin oluştuğu caddeler, polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı.

DENİZİN YÜKSELMEYE BAŞLADIĞI SIRADA DEPREM OLDU

Ayrıca denizin yükselmeye başladığı sırada saat 23.49'da Payas ilçesi İskenderun Körfezi açıklarında meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem halkta endişeye neden oldu.

50 SANTİMETRELİK ÇÖKME, DENİZ SULARININ TAŞMASINI KOLAYLAŞTIRDI

4,5 büyüklüğündeki depremin ardından dikkat çeken deniz taşması vatandaşları tedirgin etti. Taşan deniz suyu bazı noktalarda kentin içerisine kadar girdi. Depremler nedeniyle sahil bandında meydana gelen yaklaşık 50 santimetrelik çökmenin de deniz sularının taşmasını kolaylaştırıldığı öğrenildi.

"NASIL OLDUĞUNU BEN DE ANLAMADIM"

Deniz taşmasına şaşırdığını ifade eden İsmail Açıkgöz, “Ben şimdi bu bölgeye geldim. Bu durum 2-3 saat önceden beri olmuş. Deprem de daha yeni oldu. Nasıl olduğunu ben de anlamadım. İskenderun’da depremin ardından ikinci kez deniz taşıyor. Depremden önce sadece yağmurlarda böyle olurdu. O da yağmur suyuydu, denizden su gelmezdi. Biz de şaşırdık” dedi.

KAYMAKAMLIK 'LODOS KAYNAKLI' DEDİ

İskenderun Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ise deniz taşmasının depremle ilişkili olmadığının düşünüldüğü, lodos kaynaklı gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada, “Depremden kaynaklı güvenlik güçlerimize şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum yok. İlçe genelinde taramalarımız devam ediyor” denildi. (DHA/İHA)



