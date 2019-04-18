HABER

İskenderun Körfezi’nde gün batımında şimşek şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 00:36 | Son Güncelleme

Şiddetli sağanak yağmurların etkili olduğu İskenderun Körfezi’nde eşine az rastlanır bir doğa olayı gerçekleşti.

Şiddetli sağanak yağmurların etkili olduğu İskenderun Körfezi’nde eşine az rastlanır bir doğa olayı gerçekleşti. Gün batımında bir biri ardına çakan şimşekler görsel bir şölen oluşturdu.

Sağanak yağmur Hatay’ın bir çok ilçesinde günlerdir etkisini sürdürüyor. İskenderun Körfezi’nde etkili olan şiddetli yağmur deniz üzerinde kartpostallık görüntüler oluştururken güneşin battığı saatlerde eşine az rastlanan görüntüler ortaya çıktı. Gün batımı sırasında İskenderun Körfezi’nin bir bölümünü kaplayan bulutlar beraberinde yağmuru getirirken şimşeklerin bir biri ardına çakması muhteşem görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Gün batımında başlayan şimşekler gecenin geç saatlerine kadar etkisini sürdürdü.

İskenderun Körfezi’nde gün batımında şimşek şöleni

İskenderun Körfezi’nde gün batımında şimşek şöleni

İskenderun Körfezi’nde gün batımında şimşek şöleni

İskenderun Körfezi’nde gün batımında şimşek şöleni

İskenderun Körfezi’nde gün batımında şimşek şöleni

İskenderun Körfezi’nde gün batımında şimşek şöleni

İskenderun Körfezi’nde gün batımında şimşek şöleni

İskenderun Körfezi’nde gün batımında şimşek şöleni

İskenderun Körfezi’nde gün batımında şimşek şöleni

İskenderun Körfezi’nde gün batımında şimşek şöleni

İskenderun Körfezi’nde gün batımında şimşek şöleni

İskenderun Körfezi’nde gün batımında şimşek şöleni

İskenderun Körfezi’nde gün batımında şimşek şöleni

İskenderun Körfezi’nde gün batımında şimşek şöleni

İskenderun Körfezi’nde gün batımında şimşek şöleni
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu görevi devraldı! Saraçhane'de coşkulu karşılama

Ekrem İmamoğlu görevi devraldı! Saraçhane'de coşkulu karşılama

Belediye Meclis toplantısında "İstiklal Marşı" tartışması

Belediye Meclis toplantısında "İstiklal Marşı" tartışması

Ünlü isimlerden mazbata paylaşımları

Ünlü isimlerden mazbata paylaşımları

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Orhan Gencebay yoğun bakımda!

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

Binali Yıldırım'dan mazbatayla ilgili ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 40’ta soruları yanıtladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 40’ta soruları yanıtladı

Malatya'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da korkutan deprem!

2 kişi hayatını kaybetmişti! Altından 'dedikodu' çıktı

2 kişi hayatını kaybetmişti! Altından 'dedikodu' çıktı

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 2 ölü, 6 yaralı

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir için karar verildi

Eski ÖSYM Başkanı için karar verildi

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.