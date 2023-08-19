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  4. İskenderun'u yine lodos vurdu! Şehir sular altında kaldı...

İskenderun'u yine lodos vurdu! Şehir sular altında kaldı...

19.08.2023 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ara ara yaşanan su baskınları devam ediyor. Lodos nedeniyle sahil kesimindeki caddeler deniz suyuyla doldu. Yayalar ve araçlar geçişlerde sorun yaşıyor.

İskenderun'u yine lodos vurdu! Şehir sular altında kaldı...

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören ve zaman zaman su baskınlarının yaşandığı İskenderun sahil kesiminde, lodosla birlikte yine deniz suları caddeleri doldurdu.

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Atatürk Caddesi ve Anıt Alanı'na dolan deniz suyuna aynı zamanda altyapının çökmesiyle atıkların karışması, sahil kesimindeki esnaf ve vatandaşları rahatsız ediyor.

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ESNAF MAĞDUR...

Mağduriyet yaşayan esnaf, altyapının bir an önce yapılmasını, ağır kış şartlarında bu sorunla karşılaşmak istemediklerini belirtti. Sıcak yaz günlerinde su altındaki sahilde, yayalar, araçlar geçişlerde güçlük çekiyor. (DHA)

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deprem İskenderun Hatay su baskını

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