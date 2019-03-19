Hatay'da "İskenderun Millet Bahçesi" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İskenderun Belediyesince, Hürriyet Mahallesi'nde 55 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen millet bahçesi, yaklaşık 4 ay süren çalışmanın ardından tamamlandı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, törende yaptığı konuşmada, İskenderun'un yeşili, doğası ve kültürüyle doyumsuz bir ilçe olduğunu anlattı.

Vatandaşların genelde taleplerinin belediye hizmetleriyle ilgili olduğunu belirten Doğan, "Artık vatandaşlarımız okul istemiyor, sağlık hizmetlerinden, sıkıntılarından bahsetmiyor. Vatandaşlarımız belediye hizmetlerinden, yoldan, sudan, kanalizasyondan bahsediyor ve talepleri de bu yönde." diye konuştu.

Devlet yatırımlarının son hızıyla devam ettiğini belirten Doğan, "55 bin metrekarelik bir alana böyle güzel bir park yapmak büyük bir başarıdır. İskenderun halkı bunun kıymetini bilecektir. Bizim milletimiz vefakardır, fedakardır ve cefakardır, kendisine hizmet edeni asla ve asla unutmayacaktır." dedi.

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil de millet bahçesinin İskenderun halkının bir rüyası olduğunu dile getirdi.