İskenderun’da torbacı operasyonu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yapılan ‘torbacı’ operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen ‘torbacı’ operasyonunda aranan 3 şahıs ile birlikte 10 kişi gözaltına alındı.

Şahısların üzerinde yapılan üst aramasında 413 gram sentetik kannabinoid, 2,50 gram eroin,1 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza, 6.50 gram esrar, 7 adet captagon hap, 1 adet tabanca ve sekiz adet mermi ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

