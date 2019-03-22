HABER

İskenderun'de bedelli askerler yemin edip, terhis oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 15:08 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda bedelli olarak silah altına alınan 2 bin 906 asker, 21 gün eğitimlerinin ardından yemin ederek terhis oldu.

İskenderun'de bedelli askerler yemin edip, terhis oldu

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)-HATAY'ın İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda bedelli olarak silah altına alınan 2 bin 906 asker, 21 gün eğitimlerinin ardından yemin ederek terhis oldu.
Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda düzenlenen yemin törenine Kilis Valisi Recep Soytürk, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol ve yurdun dört bir yanından gelen askerlerin aileleri katıldı.
Deniz Er Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay İbrahim Özdoğan, "Kışlaya teslim olduktan sonra iyi bir askeri eğitim alan leventler yemin ederek usta asker oldular. Bugün buradan ayrılacaklar, bundan sonraki yaşamlarında hepsine aileleriyle mutluluklar diliyorum" dedi.
Silah altında 21 günlük eğitimlerini tamamlayan 2 bin 906 bedelli asker Türk bayrakları ve silahlara el basarak yemin ettiler. Resmi geçit törenini ardından da askerler yakınları ile bulaşarak birbirlerine sarılıp duygusal anlar yaşadı.

FOTOĞRAFLI

İskenderun'de bedelli askerler yemin edip, terhis olduİskenderun'de bedelli askerler yemin edip, terhis olduİskenderun'de bedelli askerler yemin edip, terhis olduİskenderun'de bedelli askerler yemin edip, terhis oldu

Öz babası 'Sen benimsin' deyip... Öz babası 'Sen benimsin' deyip...
Kuşadası’nda yaşayan Avustralyalılar, Yeni Zelanda’daki terör saldırısını kınadıKuşadası’nda yaşayan Avustralyalılar, Yeni Zelanda’daki terör saldırısını kınadı
Kitap için doğa aşkına 5 dakika molaKitap için doğa aşkına 5 dakika mola
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da ele geçirildi! Bizanslı komutanın eşyaları mı?

Ankara'da ele geçirildi! Bizanslı komutanın eşyaları mı?

Kayıp kahvecinin cesedi dere yatağında bulundu!

İtiraf ettiler! Her şey arabaya aldıktan sonra başlamış

Bu kez kediler podyumda!

Bu kez onlar podyumda!

Define faciasında gözü yaşlı bekleyiş! 'Ölü ya da diri çocuklarımızı istiyoruz'

'Ölü ya da diri çocuklarımızı istiyoruz'

Akraba kavgası kanlı bitti! 1'i ağır, 3 yaralı

Akraba kavgası kanlı bitti! 1'i ağır, 3 yaralı

Fatih Altaylı'ya polise hakaretten ceza!

Fatih Altaylı'ya polise hakaretten ceza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.