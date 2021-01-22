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  4. İSKİ açıkladı! İstanbul'da barajlarda doluluk yüzde 31.39'a çıktı

İSKİ açıkladı! İstanbul'da barajlarda doluluk yüzde 31.39'a çıktı

22.01.2021 12:59 | Son Güncelleme:
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İSKİ açıkladı! İstanbul'da barajlarda doluluk yüzde 31.39'a çıktı

İstanbul'un barajlarında doluluk oranlarında artış devam ediyor. İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 31.39'a ulaştı. Barajlardaki artış 13 gün içindeki artış yüzde 12.23 oldu. Ancak yine de İstanbul'un baraj doluluk oranı ortalaması son 10 yılın en düşük oranı olarak kayıtlara geçti.

İstanbul’da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışlarıyla birlikte barajların su seviyelerindeki artış sürüyor. Karların da erimesiyle 20 Ocak tarihinde yüzde 30.77, bir gün sonra yüzde 31.04'e ulaşan doluluk oranları bugün de yüzde 31.39 olarak ölçüldü. Barajlarda 13 gün içinde meydana gelen artış yüzde 12.23 olarak kayıtlara geçti.

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YİNE DE SON 10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Baraj doluluk oranlarındaki bu artışa rağmen ölçülen değerin son 10 yılın en düşük değeri olduğu belirtildi. Büyük kuraklığın yaşandığı 2014 yılında bile baraj doluluk oranı 20 Ocak 2014 tarihinde yüzde 36.05 ile bugünkü değerin üzerindeydi.

İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle:

Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 31.23

Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 14.00

Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 12.43

Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 31.11

Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 42.63

Terkos barajı doluluk oranı yüzde 32.28

Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 36.57

Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 34.61

Darlık barajı doluluk oranı yüzde 49.61

Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 56.35

DHA

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