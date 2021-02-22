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İSKİ açıkladı! İşte İstanbul'un barajlarında son durum

22.02.2021 10:48 | Son Güncelleme:
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İSKİ açıkladı! İşte İstanbul'un barajlarında son durum

İstanbul'da etkili olan yağmurlu ve kar yağışlı sistemler barajların doluluk oranını olumlu yönde etkiledi. İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 51.33 olarak ölçüldü.

İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışlı sistemlerle birlikte barajların su seviyelerindeki artış hızla sürüyor. En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana geçen sürede İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 51.33'e ulaştı.

GEÇMİŞ YILLARA GÖRE DÜŞÜK KALDI

Ancak yinede İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı geçtiğimiz yıllarla kıyaslandığında düşük kaldı. Aynı dönemin 2020 yılında yapılan ölçümlerde doluluk oranı yüzde 62.44 olarak kayıtlara geçmişti. Bir önceki yıl 2019 ise doluluk yüzde 91.37 olarak ölçülmüştü.

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TERKOS DA ÇAMURA SAPLANAN SANDALLAR YENİDEN YÜZMEYE BAŞLADI

Barajlardaki doluluk oranı artışından Terkos Baraj gölü su havzası da nasibini aldı. Bir ara kuraklık nedeniyle barajdaki doluluk oranı yüzde 30'lu seviyelere kadar düşerken karların erimeye başlamasıyla doluluk oranı yüzde 48.14'e kadar yükseldi. Baraj gölü kıyısında su seviyesinde azalma nedeniyle çamurun içine oturan sandallar yeniden yüzmeye başladı. Bölge havadan görüntülendi.

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7 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ

İstanbul'da yapılan ölçümlerde şu anda 7 barajda su seviyesi yüzde 50'nin üzerine çıktı. İstanbul'un en dolu barajı ise Ömerli barajı oldu. Ömerli Barajında doluluk oranı 60.31 olarak ölçüldü. Şu anda en az su ise yüzde 27.47 doluluk oranıyla Sazlıdere barajı oldu.

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İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle:

-Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 60.31

-Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 35.30

-Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 27.47

-Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 54.63

-Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 57.41

-Terkos barajı doluluk oranı yüzde 48.14

-Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 59.49

-Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 57.71

-Darlık barajı doluluk oranı yüzde 56.53

-Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 50.83

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