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İSKİ'den abonelerine dikkat çeken su tasarrufu çağrısı

26.08.2023 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentte olağanüstü kuraklık yaşandığını belirterek nedeniyle abonelerine su tasarrufu yapmaları konusunda uyardı.

İSKİ'den abonelerine dikkat çeken su tasarrufu çağrısı

İSKİ'den abonelerin cep telefonlarına gönderilen kısa mesajda kentte uzun süredir olağanüstü kuraklık yaşandığı bildirildi.

"KESİNTİSİZ SU TEMİNİ İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Aşırı sıcakların da etkisiyle su tüketiminin geçmiş yıllar ortalamasının çok üzerinde olduğuna işaret edilen mesajda, "İSKİ olarak her türlü tedbiri alarak kesintisiz su temini için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu zor dönemi ancak bireysel su tasarrufu ile atlatabiliriz. Lütfen tasarrufu şimdi su varken yapalım; suyumuzu dikkatli kullanalım, susuz kalmayalım. Desteğiniz için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı. (AA)

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