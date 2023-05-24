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İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 24 MAYIS 2023: Sular ne zaman gelecek? 24 Mayıs 2023 Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler

24.05.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sular ne zaman gelecek? Merak edilen sorunun yanıtı İSKİ'den yapılan açıklama ile belli oldu ve İstanbul'da su kesintisi olan ilçe ve mahalleler arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. İSKİ su kesintisi 24 Mayıs 2023 Çarşamba gününe ilişkin detaylar internette inceleniyor. Peki, Sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte, 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi listesi olan ilçeler listesi..

İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ 24 MAYIS 2023: Sular ne zaman gelecek? 24 Mayıs 2023 Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler, 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) tarafından açıklandı. Böylelikle "Sular ne zaman gelecek?" sorusu yanıt bulmuş oldu. Arıza ve bakım çalışmalarına ilişkin yapılan açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Sular ne zaman gelecek? 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi listesi olan ilçeler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

su kesintisi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? (24 MAYIS 2023 SALI)

İSKİ, resmi internet sitesinde planlı su kesintilerinin çözüme kavuşturulduğunu paylaştı.

J

Anlık bir Su Kesintisi sorunu yaşıyorsanız aşağıdaki link üzerinden arıza kaydı bırakabilirsiniz.

İSKİ ARIZA KAYIT EKRANI İÇİN TILAYIN

JJ

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

JJJ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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