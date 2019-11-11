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İSKİ'den suya yüzde 20 zam teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 19:04 | Son Güncelleme

İSKİ'den suya yüzde 20 zam teklifi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğünün 2020 yılı su satış tarifeleri teklifinde, 1 Aralık 2019'dan geçerli olmak üzere suya konutta yüzde 20 zam talebi yer aldı.

İSKİ 2020 Analitik Bütçe Tasarısı Tarife Tekliflerine göre bu yıl 8 milyar 501 milyon 502 bin lira olan bütçe, 2020 yılı için 7 milyar 776 milyon 456 bin lira olarak belirlendi.

Tekliflerde, 0-15 metreküpe kadar olan su kullanımı için uygulanan 4 liralık metreküp fiyatı yüzde 20 artışla 4,80 lira, 11- 20 metreküpe kadar olan kullanımda 6 lira olan tarife ise yine yüzde 20 artışla 7,20 lira olarak düzenlendi.

İş yerleri için uygulanan 10,74 liralık tarife ise 1 Aralık’tan itibaren 12,89 lira olarak belirlendi.

Teklifin perşembe günü yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında gündeme alınması bekleniyor.

- Mayıs ayında indirim yapılmıştı

31 Mart yerel seçimleri sonrası İBB Meclisi, AK Parti Grubu'nun verdiği teklifi kabul ederek konutlarda yüzde 46’ya, iş yerlerinde yüzde 10’a varan indirimi onaylamış, suya yapılan aylık enflasyon artışı da kaldırılmıştı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İSKİ İSKİ su tarifeleri İstanbul'da su fiyatları

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