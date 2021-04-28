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İskoçya'daki nehrin sarı renkte akması dehşete düşürdü! Korkutan gerçek...

28.04.2021 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskoçya'nın Glasgow kentindeki bir nehir sarı renkte akmaya başlayınca İskoç halkı panikle telefonlarına sarıldı ve fotoğraflarını çektiği nehri sosyal medyalarında paylaşmaya başladı. Yetkililerden bir cevap isteyen halk, gerçeği öğrendiğinde ise dehşete düştü.

İskoçya'daki nehrin sarı renkte akması dehşete düşürdü! Korkutan gerçek...

Rahatsız edici görüntüler, İskoçya'daki Polmadie Burn nehrine ait. Bir süredir sarı renkte akan nehir karşısında öfkeli olan halk bunun neden böyle olduğu konusunda yetkililerden bir cevap isteyerek sosyal medyalarında paylaşımlarda bulundular.

Fotoğraflar paylaşılırken, halk bunun yosun ya da zararsız bir boya olabileceği konusunda hemfikirdi. Ancak yetkililer gerçeği açıklayınca oldukça öfkeli bir hale büründüler.

SARI RENK KİMYASAL ATIKLARDAN KAYNAKLANIYOR

İskoç halkına nehrin kimyasal atıklardan kaynaklandığı söylendi. Nehri bu renge bürüyen ise Shawfield Chemical Works adındaki bir fabrikanın atıklarıydı. Fabrika yıllar önce kapanmasına rağmen atıkları nehre karışmaya daha yeni başladı. Tehlikeli seviyelerde toksik kimyasal bulunan nehirde Krom VI adı verilen bir kimyasal tespit edildi.

DÜZELMESİ YILLAR ALACAK

ABD Çevre Koruma Ajansı'na göre, bu kimyasal atıklar, insanların akciğer kanseri riskini arttırabilir, alerjik reaksiyonlara neden olabilir ve böbreklerde hasara yol açabilir. İskoçya'nın en uzun ikinci nehri olan Clyde Nehri'ne akan zehirli atığın bölgede yaşayanların sağlığına ciddi zararlar verebileceğine dair endişelerin artarken nehrin kendi rengine dönmesinin yıllar alabileceği söylendi.

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