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"ISLAK İMZA KUMPASI" DAVASI: BİR SANIK TAHLİYE EDİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 16:54 | Son Güncelleme

* Davada tutuklu sanık kalmadı.

* Davada tutuklu sanık kalmadı.

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA
Ergenekon Davası'na delil kabul edilen "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" belgesinde CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in ıslak imzası bulunduğu iddia edilerek kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin biri tutuklu 18 sanığın yargılandığı davada emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu tahliye edildi. Mahkeme sanık Cihangiroğlu'na yurtdışına çıkış yasağı koydu, haftada bir gün karakolda imza atmasına hükmetti.

7. DURUŞMA YAPILDI
İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 7. duruşmaya tutuklu sanık Burhanettin Cihangiroğlu ve 16 tutuksuz sanık hazır bulundu. Öte yandan, emekli Albay Dursun Çiçek "müşteki" sıfatıyla duruşmaya katılırken, şikayetçi eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u ise avukatı İlkay Sezer temsil etti. Bir tanığın dinlenmesinin ardından mahkeme ara kararını açıkladı.

MASAK RAPORU ALDIRILMASINA KARAR VERİLDİ
Mahkeme heyeti, savunmasının alınmış olması, delillerin büyük oranda toplanmış olması, kaçma ve delilleri karartma şüphesini gösteren somut olguların bulunmaması, tutuklu kaldığı süre ve mevcut delil durumu ve tutuklama ile elde edilmek istenen amaca ulaşıldığı ve adli kontrol hükümlerinin yeterli olacağı kanaate varıldığını belirterek sanık Burhanettin Cihangiroğlu'nun tahliyesine karar verdi. Sanığın yurtdışına çıkışını yasaklayan mahkeme heyeti, sanık Cihangiroğlu'nun haftada bir gün adresine en yakın karakolda imza atmasına hükmetti. Davada tutuklu sanık kalmadı. Sanıklar hakkında MASAK'tan rapor aldırılması için yazı yazılmasına hükmeden mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 26 Nisan'a erteledi.

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