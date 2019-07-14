Islak mendiller hiç masum değil! Kullanırken bir kez daha düşüneceksiniz

Araştırmalar, uzun zamandır ıslak/bebek mendillerinin zararsız olduğunu savunuyor. Ancak tek bir araştırma var ki ıslak mendil içindeki bir maddenin sağlığa oldukça zarar verici olduğunu öne sürüyor. Connecticut Tıp Üniversite’sinden dermotoloji ve pediyatri uzmanı Dr. Mary Wu Chang, yüzünde ciddi derecede yaralar oluşan 8 yaşındaki bir kızı araştırmaya aldıktan sonra bu mendillerin zararını araştırmaya başladı.

Sonuç; ıslak mendillerin içinde bulunan ve cilde zarar veren methylisothiazolinone maddesi… Dr. Chang aynı reaksiyonu birden fazla çocukta gözlemlemeye başlayınca bu konunun üstüne gitmeye karar veriyor. Nitekim ortaya çıkıyor ki birçok çocuğun bu maddeye karşı ciddi alerjisi var. Öyle ki birçok markanın ıslak mendili üretimi mevcut ve sizler de temizlik amaçlı bu mendillerden faydalanıyorsunuz...

Dermatolog Dr. Ellen Frankel, aileleri daha dikkatli olmaya davet ediyor. Islak mendil almadan ya da kullanmadan içindeki maddelere bakmanız gerektiğini söylüyor. Eğer içinde 'methylisothiazolinone' maddesi bulunuyorsa bu ürünleri tamamen kesmeniz gerektiğini öneriyor. Evet, ıslak mendiller hayat kurtarıyor ancak çocuğunuzun sağlığını tehlikeye atmaya değecek kadar değil. Birçok ıslak mendil, sadece methylisothiazolinone değil, şirketler tarafından saklanmaya çalışılan parfümlerle de dolu. Bu parfümlerin ana maddesi genellikle ham petrolden elde ediliyor. Bu da deri, solunum, beyin ve göz hastalıklarına neden oluyor. Araştırmalar gösteriyor ki, fazla parfüme maruz kalan çocuklar astımla mücadele ediyor.