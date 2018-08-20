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"İslam coğrafyasının silkelenmesi kaçınılmazdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 12:18 | Son Güncelleme

ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur - "İnfak gibi son derece kıymetli bir sosyal dayanışma emrine muhatap olan İslam toplumlarının kardeşlerini alabora olan teknelerde boğularak, hınca hınç dorselerde havasızlıktan kaybetmiş bir şekilde görmesi kadar acı bir tablo olamaz. Tablo bu iken İslam coğrafyasının silkelenmesi kaçınılmazdır" - "Özellikle içinde bulunduğumuz şu günlerde infak etmeye, yardımlaşmaya ve sosyal adaleti üstün tutmaya her zamankinden daha da çok dikkat etmeliyiz"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, "İnfak gibi son derece kıymetli bir sosyal dayanışma emrine muhatap olan İslam toplumlarının kardeşlerini alabora olan teknelerde boğularak, hınca hınç dorselerde havasızlıktan kaybetmiş bir şekilde görmesi kadar acı bir tablo olamaz. Tablo bu iken İslam coğrafyasının silkelenmesi kaçınılmazdır." açıklamasında bulundu.

Cesur, yayınladığı Kurban Bayramı mesajında, kardeşlik hukukuna değinerek, günümüzde yaşanılan son gelişmeler sonrası Müslümanların kendilerine çeki düzen vermesi gerektiğine dikkati çekti.

Cesur, "Hamdolsun bir Kurban Bayramı’na daha kavuşmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Kurban, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutan sosyal adaletin gerçekleşmesine de vesile olan bir ibadettir. Özellikle içinde bulunduğumuz şu günlerde infak etmeye, yardımlaşmaya ve sosyal adaleti üstün tutmaya her zamankinden daha da çok dikkat etmeliyiz. Kurban Bayramı vesilesi ile bu ruhu yeniden yakalayarak, hayatımızın her alanına her anına deruhte etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

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- "Umuyoruz ki, bu kurban o kurban olsun"

Kardeşlik hukuku en gelişmiş toplumların İslam toplumları olduğunu hatırlatan Cesur, buna karşın müslümanların canları pahasına farklı coğrafyalara göç etmek durumunda kaldığını hatırlattı.

Cesur, şunları kaydetti:

"İç savaşlar ile boğuşan ve uluslararası toplumlar nezdinde dayanışma göstermeyen bir İslam coğrafyası ile karşı karşıyayız. Elbette bunun sosyal ve siyasi nedenleri olduğu gibi güzel dinimizin emirlerine de tam anlamıyla riayet edilmediği ortadadır. Kurban bayramı gibi ortaklık kültürünü, sosyal dayanışmayı ve teslimiyet duygusunu arttıran mübarek günleri fırsat bilerek iyi değerlendirmemiz gerekmektedir. Zira kan, gözyaşı, feryat ve figan bu coğrafyalardan eksik olmayacak. İnfak gibi son derece kıymetli bir sosyal dayanışma emrine muhatap olan İslam toplumlarının kardeşlerini alabora olan teknelerde boğularak, hınca hınç dorselerde havasızlıktan kaybetmiş bir şekilde görmesi kadar acı bir tablo olamaz. Tablo bu iken İslam coğrafyasının silkelenmesi kaçınılmazdır.

Umuyoruz ki, bu kurban o kurban olsun. Bu vesile İslam Dünyası’nın Mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, Cenab-ı Allah’tan kurbanlarımızın birlikteliğimize, dayanışmamıza ve kardeşliğimize vesile kılmasını niyaz ederim."

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ASKON Hasan Ali Cesur kurban bayramı

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