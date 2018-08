İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, "İnfak gibi son derece kıymetli bir sosyal dayanışma emrine muhatap olan İslam toplumlarının kardeşlerini alabora olan teknelerde boğularak, hınca hınç dorselerde havasızlıktan kaybetmiş bir şekilde görmesi kadar acı bir tablo olamaz. Tablo bu iken İslam coğrafyasının silkelenmesi kaçınılmazdır." açıklamasında bulundu.

Cesur, yayınladığı Kurban Bayramı mesajında, kardeşlik hukukuna değinerek, günümüzde yaşanılan son gelişmeler sonrası Müslümanların kendilerine çeki düzen vermesi gerektiğine dikkati çekti.

Cesur, "Hamdolsun bir Kurban Bayramı’na daha kavuşmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Kurban, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutan sosyal adaletin gerçekleşmesine de vesile olan bir ibadettir. Özellikle içinde bulunduğumuz şu günlerde infak etmeye, yardımlaşmaya ve sosyal adaleti üstün tutmaya her zamankinden daha da çok dikkat etmeliyiz. Kurban Bayramı vesilesi ile bu ruhu yeniden yakalayarak, hayatımızın her alanına her anına deruhte etmeliyiz." ifadelerini kullandı.