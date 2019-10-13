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"İslam dünyasında demokrasi arayışları"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 17:21 | Son Güncelleme

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren İslam ve Küresel İlişkiler Merkezince (CIGA), "İslam dünyasında demokrasi arayışları ve sivil - asker ilişkileri " konulu konferans düzenlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) bünyesinde faaliyet gösteren İslam ve Küresel İlişkiler Merkezince (CIGA) "İslam dünyasında demokrasi arayışları ve sivil - asker ilişkileri " konulu konferans düzenlendi.

İZÜ bünyesinde faaliyet gösteren İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi, Halkalı yerleşkesinde bugün başlayan "Uluslararası İslam dünyasında demokrasi arayışları ve sivil - asker ilişkileri " konferansına ev sahipliği yaptı.

İslam dünyasında sivil-asker ilişkilerinin tartışıldığı 3 günlük konferansa dünya genelinde 20’den fazla akademisyen katıldı.

Konferansın ana teması hakkında bilgi veren CIGA Direktörü Prof. Dr. Sami A. Al-Arian, CIGA'nın, Müslüman dünyasıyla ilgili ihtiyatlı konuları tartışan 5 uluslararası konferans düzenlediğini anlattı.

Al-Arian, Mısır, Türkiye, Pakistan, Cezayir, Sudan ve Endonezya gibi birçok Müslüman ülkenin siyasi, ekonomik gelişiminin önündeki en büyük engelin, sivil-asker ilişkilerinde yaşanan gerilimler olduğunu kaydetti.

Hamad Bin Khalifa Üniversitesi'nden Prof. Dr. Louay Safi ise Müslüman ülkelerde ordunun hiçbir zaman hesap verme merci olmadığını, Müslüman toplumların askerlerin sorgulanabilirliliğini tartışmaya dahi açmadığını dile getirdi.

Safi, Müslüman toplumların bir an önce bilinçlenmesi gerektiğini belirterek, "İslam dünyasında siviller yaşanacak siyasi ve ekonomik tüm dönüşümlerin bir parçası olmalı." dedi.

Açılış konuşmalarından sonra düzenlenen panelde "Ordunun sivil kontrolü: Başarı ve başarısızlık modelleri" başlığı altında bir konuşma yapan Heidelberg Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aurel Croissant de Müslüman toplumlarda sivil kontrolün güçlendirilmesinin “kademeli olması gerektiğini” söyledi.

Demokrasi ve asker-sivil ilişkileri başlığı altında bir sunum yapan ABD Rutgers Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Prof. Dr. Sahar Aziz ise Orta Doğu'daki üniformalı askerlerin her şeye rağmen halkın gözündeki meşruiyetlerini önemsediğini belirterek “Mısır'da asker, halkının gözünde meşruiyeti sürdürdüğü için çok riskli bir oyun oynuyor.” dedi.

15 Ekim'e kadar devam edecek konferansta uzmanlar, Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerdeki güncel konuları ele alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Heidelberg Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aurel Croissant İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi (CIGA Prof. Dr. Sami A. Al-Arian

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