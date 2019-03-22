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İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi Toplantısı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 15:12 | Son Güncelleme

İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi Toplantısı sona erdi

İSTANBUL (AA) - Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ve Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı sona erdi.

The Grand Tarabya'daki toplantı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin'in açılış konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımcılara hitap ettiği toplantıda aile fotoğrafı çekildi.

Toplantının sonunda bildiri açıklanırken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, toplantının sonunda ortak basın toplantısı yaptı.

Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ve Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İİT Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı'na 19 bakanın da aralarında bulunduğu 71 ülke ve kuruluş temsilcisi katıldı.

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