İSTANBUL (AA) - İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, tüm dünyada devletin piramit yönetim tarzında olduğunu, İbn Haldun'un ise dairevi yönetim tarzını önerdiğini belirterek, "Bu toplumun bütün kurumları eşit derecede önemli olduğu anlamına geliyor. Bu halkalardan bir tanesi koparsa sosyal düzen tamamen yıkılır. Osmanlı Devleti'nin 600 yıl yaşamasının sırrı bu siyaset dairesini benimsemiş olmasında yatıyor." dedi. İstanbul Üniversitesi (İÜ), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ), İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle Fuat Sezgin anısına "İslam Sosyal Bilimler Tarihi" başlıklı panel düzenlendi. İstanbul Üniversitesi Doktora Salonunda düzenlenen ve FSMVÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Kurşun'un oturum başkanlığını yaptığı panele konuşmacı olarak İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı ve İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk katıldı. Panelde, "İslam Tarih ve Coğrafyası" başlığı altında konuşan Ak, İslam medeniyetinde ilk asırlardan itibaren devlet ve toplum şuurunun sağlam temelleriyle tarih ve coğrafya bilimine dair önemli eserlerin meydana getirildiğini söyledi. Bunlar da ilginizi çekebilir 500 yıl sonra bir ilk! Yüzü göründü AYM'den tutuklu gazeteciler için karar Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ Gençlik Fuarı’na katıldı

Tarih ve coğrafya yazıcılığının kökenini İslam’ın ilk dönemlerine kadar götürmenin mümkün olduğunu ifade eden Ak, şöyle konuştu: "İslam tarih ve coğrafya çalışmaları yaklaşık bin 500 yıllık tarihi süreç içerisinde üç kıta üzerinde, onlarca devletin tahtı altında, farklı tür ve bilim dallarında yüzlerce ürün vermiştir. Bu ürünler İslam tarih ve coğrafyasının şekillenmesi ve kendine mahsus üslup geliştirmesinde etkilidir. İslam medeniyetine tarih ve coğrafya bilimleri yılların birikimiyle ilerlemiş, İslam topluluklarının özelliklerinden etkilenerek yeni haller almış ve zenginleşmiştir. Müslüman tarih ve coğrafya bilginleri 8. yüzyıldan itibaren tercümelerle almış oldukları bilimsel altyapıyı merhum Fuat Sezgin'in de vurguladığı üzere çok daha ileri seviyeleri taşımayı başarmışlar ve 17. yüzyıla kadar bilimsel üstünlüğü koruyabilmişlerdir. Yüzyıllardır İslam ülkelerinde tarih ve coğrafya sahasında ortaya konulan eserler İslam medeniyetinin kendisine mahsus özelliklerini taşır." - "İslam edebiyatlarının ana kimliği şiir edebiyatı olmasıdır"