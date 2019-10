"Islık Dili Koruma Eylem Planının Revizyonu" çalıştayı

Giresun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş ise ıslık dilinin yaşatılması gerektiğine işaret ederek "Bu mirası yaşatmak her geçen daha da zorlaşıyor. Çünkü teknoloji her yere ulaştı. Özellikle cep telefonları her yere ulaştıktan sonra ıslık dilinin muhafaza edebilmek her geçen gün zorlaşıyor. Bu çalıştayla ıslık dili eylen planıyla bu kültürün bütün unsurlarını bütün ögelerini kayıt altına alacağız. Bizden sonraki nesillere aktaracağız." ifadelerini kullandı.

Çalıştayın açılışına Somut Olmayan Türk Kültür Mirası Daire Başkanı Serkan Erkmen, Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Genç, Giresun Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile Kuşköy köylüleri katıldı.

İki gün sürecek çalıştayda ıslık dilinin kullanıldığı Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy ziyaret edilecek ve eylem planı hazırlanması için toplantılar yapılacak.