İsmail Küçükkaya, FOX TV Çalar Saat'te neden yok? İsmail Küçükkaya FOX'tan ayrıldı mı? Nerede? 10 Haziran 2022 Cuma

İsmail Küçükkaya yerine 10 Haziran Cuma günü FOX TV'de canlı olarak yayınlanan Çalar Saat programını İlker Karagöz sundu. Vatandaşlar yaşanan bu durum sebebiyle İsmail Küçükkaya, FOX TV Çalar Saat'te neden yok? İsmail Küçükkaya FOX'tan ayrıldı mı? Nerede? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İsmail Küçükkaya 10 Haziran 2022 Cuma günü de programı sunmayacak.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA FOX TV ÇALAR SAAT'TE NEDEN YOK? 10 HAZİRAN 2022 CUMA

İsmail Küçükkaya, hafta içi her her gün saat 08:00’da FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

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Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya’nın yerine 10 Haziran Cuma Günü İlker Karagöz programda yer aldı.

İsmail Küçükkaya'nın neden yayında olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA FOX'TAN AYRILDI MI?

İsmail Küçükkaya'nın FOX TV'den ayrılıp ayrılmadığı merak edildi.

İsmail Küçükkaya, dün sosyal medya hesabında paylaşımda bulunmuştu.

İsmail Küçükkaya'nın havaalanında dış hatlara ilişkin saatleri paylaştığı görüldü.

İsmail Küçükkaya'nın ülke dışında olduğu için 10 Haziran Cuma günü FOX TV canlı yayınında olmadığı düşünülüyor.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1972 yılında Kütahya Simav'da dünyaya gelen İsmail Küçükkaya, ilk ve orta öğrenimini Kütahya'da gördü.Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladı.

İsmail Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak başladı. Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev aldı. 2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan gazeteci, 2003 yılında köşe yazarlığını da sürdürerek SkyTürk TV'de Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başladı.

2005-2008 senelerinde Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilciliği yürüten Küçükkaya, 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı olaylarının ardından görevinden alındı.

2013 yılı Eylül ayında Fox TV'de hafta içi her gün ekrana gelen “Çalar Saat” adlı programı sunmaya başladı. 2019 İstanbul ara yerel seçimi öncesinde İstanbul 2019 Seçim Özel yayınının moderatörlüğünü yaptı.

2008 yılında “Cumhuriyetimizi Dair” ve 2012 yılında “Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı” adlı iki kitap yazmıştır.

İLKER KARAGÖZ KİMDİR?

İlker Karagöz 18 Mart 1980 yılında Muş'ta dünyaya geldi.

İlker Karagöz'ün aslen Çanakkaleli olduğu bilinmektedir.

1998'de Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü kazanan İlker Karagöz 2001'de ATV'da staj yaptı. İlker Karagöz üniversiteden mezun olduktan sonra kanal kadrosunda yer aldı. 2007 yılında Fox TYV'ye transfer oldu.

