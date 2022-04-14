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  4. İsmail Küçükkaya neden yok? Çalar Saat’in sunucusu İsmail Küçükkaya Fox TV’den ayrıldı mı? Nerede? 14 Nisan 2022 Perşembe

İsmail Küçükkaya neden yok? Çalar Saat’in sunucusu İsmail Küçükkaya Fox TV’den ayrıldı mı? Nerede? 14 Nisan 2022 Perşembe

14.04.2022 06:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmail Küçükkaya neden yok? 14 Nisan 2022 Perşembe günü de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü gazeteci, FOX TV'de canlı olarak ekrana gelen Çalar Saat programında Salı gününden beri yok. Programı İlker Karagöz sunuyor. Peki İsmail Küçükkaya neden yok? Çalar Saat’in sunucusu İsmail Küçükkaya Fox TV’den ayrıldı mı? Nerede? İşte 14 Nisan 2022 Perşembe günkü Çalar Saat programına ilişkin detaylar...

İsmail Küçükkaya neden yok? Çalar Saat’in sunucusu İsmail Küçükkaya Fox TV’den ayrıldı mı? Nerede? 14 Nisan 2022 Perşembe

İsmail Küçükkaya yerine FOX TV'de canlı olarak ekrana gelen Çalar Saat'i 3 gündür İlker Karagöz sunuyor. Bu durum sebebiyle İsmail Küçükkaya neden yok? Çalar Saat’in sunucusu İsmail Küçükkaya Fox TV’den ayrıldı mı? Nerede? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya devam ediliyor. FOX TV'nin 14 Nisan 2022 Perşembe günkü Çalar Saat programına ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA NEDEN YOK? 14 NİSAN 2022 PERŞEMBE

İsmail Küçükkaya, hafta içi her her gün saat 08:00’da FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya’nın yerine 11 Nisan Salı Günü İlker Karagöz programda yer aldı. Programı 12 Nisan Salı ve 13 Nisan Çarşamba günü İlker Karagöz sundu.

Çalar Saat, 14 Nisan Perşembe günü de İlker Karagöz'ün sunumuyla ekrana gelecek.

İsmail Küçükkaya'nın FOX TV'den ayrılıp ayrılmadığı merak edildi.

ÇALAR SAAT'İN SUNUCUSU İSMAİL KÜÇÜKKAYA FOX TV'DEN AYRILDI MI? 14 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA


İsmail Küçük Kaya, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında paylaşımda bulunmuştu. Küçükkaya’nın Washington’da olduğu görüldü.

İsmail Küçükkaya FOX TV’den ayrıldı mı?

İşte İsmail Küçükkaya'nın ABD'den yaptığı paylaşımlardan bazıları:

İsmail Küçükkaya neden yok? 14 Nisan 2022 Perşembe

İsmail Küçükkaya neden yok? 14 Nisan 2022 Perşembe

İsmail Küçükkaya neden yok? 14 Nisan 2022 Perşembe

İsmail Küçükkaya neden yok? 14 Nisan 2022 Perşembe

İsmail Küçükkaya neden yok? 14 Nisan 2022 Perşembe

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1972 yılında Kütahya Simav'da dünyaya gelen İsmail Küçükkaya, ilk ve orta öğrenimini Kütahya'da gördü.Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladı.

İsmail Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak başladı. Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev aldı. 2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan gazeteci, 2003 yılında köşe yazarlığını da sürdürerek SkyTürk TV'de Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başladı.

2005-2008 senelerinde Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilciliği yürüten Küçükkaya, 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı olaylarının ardından görevinden alındı.

2013 yılı Eylül ayında Fox TV'de hafta içi her gün ekrana gelen “Çalar Saat” adlı programı sunmaya başladı. 2019 İstanbul ara yerel seçimi öncesinde İstanbul 2019 Seçim Özel yayınının moderatörlüğünü yaptı.

2008 yılında “Cumhuriyetimizi Dair” ve 2012 yılında “Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı” adlı iki kitap yazmıştır.

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