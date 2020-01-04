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  4. İsmail Saymaz'la Selman Öğüt birbirine girdi! Saymaz: Ben bunların tümüne namaz kıldırırım

İsmail Saymaz'la Selman Öğüt birbirine girdi! Saymaz: Ben bunların tümüne namaz kıldırırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 02:16 | Son Güncelleme

Habertürk canlı yayınında Selman Öğüt ve İsmail Saymaz arasında yaşanan sert tartışmanın ardından reklam arasına gidilmek zorunda kalınıldı. Selman Öğüt'ün "Ezanı Türkçe okuttukları için özür dileyecekler" sözlerine İsmail Saymaz, "Bu ülkede Kemalistler sayesinde ezan okunuyor, namaz kılınıyor. Bu arkadaş Elif'in E'sini bilmez. Bu arkadaş iki rekat namaz kılamaz, bu Kur'anın K'sini bilemez. Ben bunların tümüne namaz kıldırırım" şeklinde cevap verdi.

İsmail Saymaz'la Selman Öğüt birbirine girdi! Saymaz: Ben bunların tümüne namaz kıldırırım

Habertürk canlı yayınında Selman Öğüt'ün Kemalistleri hedef alan açıklamalarına gazeteci İsmail Saymaz'dan tepki geldi. Programda gerilimin artmasının ardından reklam arasına gidildi.

"EZANI TÜRKÇE OKUTTUKLARI İÇİN ÖZÜR DİLEYECEKLER"

Habertürk'te Enine Boyuna programı tartışmalara neden oldu. Kemalistleri hedef alan Selman Öğüt'ün, "Kemalistler neler yaptı. Ezanı Türkçe okuttukları için özür dileyecekler. İkna odalarını unuttular. Haddini bil. Bu ülkede Müslümanlara zulüm edilmiştir" sözlerine İsmail Saymaz'dan tepki geldi.

"BEN BUNLARIN TÜMÜNE NAMAZ KILDIRIRIM"

Saymaz, "İslamcılar bu ülkede azınlıktır. Bu ülkenin yüzde 99'u Müslümandır. Bu ülkede Kemalistler sayesinde ezan okunuyor namaz kılınıyor. Bu arkadaş Elif'in E'sini bilmez. Bu arkadaş iki rekat namaz kılamaz, bu Kur'anın K'sini bilemez. Ben bunların tümüne namaz kıldırırım" ifadelerini kullandı. Gerilimin devam etmesinin ardından programın sunucusu Hülya Hökenek, reklam arası vermek zorunda kaldı.

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