İsmail Saymaz Sözcü ile anlaştı!

Hürriyet Gazetesi’ndeki 18 yıllık macerasını bu yılın Mart ayında bitiren İsmail Saymaz, yeni bir anlaşmaya imza attı.

Medyaradar'da yer alan habere göre; İsmail Saymaz, Sözcü Medya Grubu ile el sıkıştı. Gazeteci Saymaz Sözcü Gazetesi için araştırma ve özel haberlere imza atıp, Sözcü TV’de de yorumculuk yapacak.

Saymaz, Mart 2020'de Hürriyet’ten ayrıldıktan sonra Best FM ve Halk TV’de yorumcu olarak çalışmıştı.

İSMAİL SAYMAZ KİMDİR?

İsmail Saymaz ilkokul ve lise öğrenimini Rize’de tamamladı. Lise yıllarında ülkücü bir düşünce yapısına sahip oldu, ardından da edebiyat öğretmeninin önerdiği kitaplar ile sol kesime ilgi gösterdi.

Saymaz 15 yaşındayken yerel radyolarda edebiyat programları yaptı. Daha sonra ise yerel televizyon kanallarındaki tartışma programlarına katıldı. Gazetecilik hayatına ise ilk olarak Rize’de başladı. Ardından İstanbul ve Konya gibi şehirlerde bulunan yerel gazetelerde çalıştı. 2002 yılında Radikal gazetesinde görev yapmaya başladı daha sonra Hürriyet Gazetesi’nde çalışan Saymaz 17 Mart 2020 tarihinde Hürriyet’teki işinden ayrıldığını duyurdu.

Mayıs 2020’de Halk TV’ye transfer oldu ve Neyse O adlı programda yer aldı.



